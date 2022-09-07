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В московском «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Бориса Хлебникова

7 сентября
2022 год

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7 сентября 2022

С 9 по 11 сентября в столичном «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Бориса Хлебникова. Будут показаны фильмы «Свободное плавание», «Коктебель», «Сумасшедшая помощь» и «Аритмия», уточняет пресс-служба мероприятия.

В московском «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Бориса Хлебникова
фото: пресс-служба ретроспективы

Стартовав вместе с Алексеем Попогребским с печального роуд-муви «Коктебель» про путешествие отца и сына, Хлебников стал одним из основателей новой волны русского кино вместе с Николаем Хомерики, Бакуром Бакурадзе и Дмитрием Мамулией. Все их картины середины 2000-х отличает неспешность и созерцательность вкупе с почти документальным вниманием к бытовым деталям; критики окрестили их «новые тихие». Ранним фильмам Хлебникова свойственно сочетание меланхолии и мягкого юмора – как, например, в обаятельном драмеди «Свободное плавание», открывающем ретроспективу. Однако его узнаваемый стиль все же подвергался трансформации: в «Сумасшедшей помощи», истории дружбы белорусского разнорабочего, потерявшегося в большом городе, и психически нездорового старика, были заметны элементы социальной критики, пусть и в фантасмагорическом ключе. Закроет ретроспективу «Аритмия» — одновременно нервная история любви и производственная драма о буднях врача «скорой помощи».

Все фильмы демонстрируются с пленки 35мм из коллекции Госфильмофонда РФ. Показы ретроспективы организованы при поддержке кинокомпаний «Коктебель» и «СТВ».
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