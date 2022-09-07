В Питере — любить: трейлер сериала «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым

анонс

7 сентября

В московском «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Бориса Хлебникова

С 9 по 11 сентября будут показаны фильмы «Свободное плавание», «Коктебель», «Сумасшедшая помощь» и «Аритмия»