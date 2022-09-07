В Питере — любить: трейлер сериала «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым

Онлайн-сервис more.tv представил первый трейлер мелодрамы «Надвое
» режиссёра Валерия Тодоровского
(«Одесса
»).
Сериал рассказывает историю двух друзей-коллег, направленных в рядовую командировку, которая неожиданно меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя и молодой раскованный шутник Саня обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Питере друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой, а позже — с загадочной виолончелисткой Настей. Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.
Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский
, Александр Петров
, Ирина Старшенбаум
, Анна Синякина
, Елизавета Базыкина
, Андрей Ташков
, Сергей Яценюк
, Елена Смирнова
и другие.
«Мне всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей
, — признался Валерий Тодоровский. — В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель
».
Премьера сериала «Надвое
» в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink состоится 29 сентября.
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