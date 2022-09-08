И коня на скаку остановит, и в дворец горящий войдет: по «Розе Версаля» выйдет полнометражное аниме

Элегантные мадам и месье, охочие до классики прекрасных 1970-х, возможно, соизволят поправить пенсне: в славном роду «Розы Версаля
» ожидается полнометражное аниме-пополнение. Отрадное событие сопровождает не менее торжественный тизер.
В этом году оригинальная манга Риёко Икэды
отмечает 50-летие: в честь юбилея запланирована выставка
на смотровой площадке Tokyo City View, где покажут множество винтажных набросков и артов. Разумеется, лучшим презентом к памятной дате послужит полнометражная экранизация, но точная дата, как обычно, известна лишь особо приближенным.
Читать
Сёдзё — это не только про Версаль
Знаменитая манга Икэды выходила в начале 1970-х, соединив на своих страницах реальных исторических личностей и неспокойные времена, предшествующие Великой французской революции, с эстетикой и структурой сёдзё. Главная героиня — Оскар Франсуа де Жарже, дочь аристократа, капитан королевской армии и видная политическая деятельница, чьему сердцу не чужды переживания за простой люд.
Одноименный аниме-сериал, выходивший с 1979-го по 1980-й, так же добился статуса классики, став одним из знаковых тайтлов эпохи. Производили его на легендарной студии Tokyo Movie Shinsha
(«Акира
», «Космические приключения Кобры
»), которая в 1996-м произвела ребрендинг и стала хорошо нам знакомой сегодня TMS Entertainment
.
обсуждение >>