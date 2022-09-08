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Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер»

8 сентября
2022 год

Новости кино >>
8 сентября 2022
В Москве стартовали съемки сериала «Кинокомпании братьев Андреасян» и кинокомпании «8 студия» – экшн-драмы «Панчер», сообщает пресс-служба проекта.

Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер»
фото: Кинокомпания братьев Андреасян

«Я очень люблю спортивные драмы и очень люблю бокс, как спортивное искусство. Это простая история, но она наполнена смыслом и судьбами людей, которых мы хорошо понимаем и сопереживаем. Уверен, что у таких честных мужских историй есть большое количество зрителей», – отмечает Сарик Андреасян.

Главный герой – чемпион мира по боксу, кумир миллионов Виктор по нелепой случайности становится виновником непреднамеренного убийства и попадает в тюрьму. Спустя три с половиной года он выходит на свободу, но здесь его никто не ждет: поклонники забыли, жена подала на развод, работы нет. В отчаянии Виктор соглашается на участие в подпольных боях, а для души тренирует мальчишек из интерната. Невольно бывший чемпион оказывается вовлечен в грязные игры организаторов незаконных поединков, но он должен выйти победителем из всех передряг и остаться верным себе, ведь на него теперь равняются его пацаны.

Роль Виктора исполняет Евгений Шириков, который является одним из авторов сценария. Также в сериале снимаются Лиза Моряк, Ян Цапник, Владимир Поднозов, Кирилл Жандаров, Александр Тютин, Виктория Бычкова, Марина Денисова и другие. Режиссером сериала выступает Евгений Татаров.

«Почти два года мы с моим партнёром и соавтором Евгением Татаровым пытались реализовать нашу историю в жизнь, а сейчас, благодаря Сарику и Гевонду, у нас все получилось и мечта исполняется. Готовился к роли изначально, как написали эту историю. Изнуряющие тренировки, почти каждый день и по сей день. Сыграть роль боксера, который прошел путь искупления это дорого стоит. Сейчас я понимаю, насколько мой герой близок, я знаю его досконально. Наша история очень актуальна, в ней поднимается много тем: проблема отцов и детей, зависимость от социальных трендов, дети из детских домов, дети аутисты, тяжесть пути к успеху и исправлению», – говорит Евгений Шириков.

Съемки сериала пройдут осенью в Москве и Подмосковье. Выйдет «Панчер» в одном из онлайн-кинотеатров в первой половине 2023 года.
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Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер» фотографии
Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер» фотографии
Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер» фотографии
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