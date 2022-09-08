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Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек»

8 сентября
2022 год

Новости кино >>
8 сентября 2022
Онлайн-кинотеатр START приступил к съемкам четырехсерийного художественного фильма по повести Джамбулата Умарова «Абрек», картина производится при поддержке Института развития интернета (ИРИ), сообщает пресс-служба сервиса.

Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек»

Повесть «Абрек» — первая художественная книга Джамбулата Умарова, заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, историка и востоковеда. В декабре 2019 года Джамбулат Умаров был удостоен звания «Народный писатель Чеченской Республики», а в июне 2021 стал лауреатом Пушкинской премии за просветительскую и общественную деятельность.

«Уже во время чтения повести я почувствовал, что пришел автор для классного сериала, которыми славится START. “Абрек” стал одной из первых книг, подписанных нами на экранизацию. Совместно с автором мы переработали повесть в новое произведение, сложившееся вокруг главного героя, и переложили его в сценарий. Я благодарен Джамбулату Умарову за доверие, мудрость и за то, что он открыл таких актуальных и нужных сейчас героев. Без того опыта и глубокого знания, которые несет в себе книга, сериал был бы невозможен», – говорит генеральный продюсер проекта, соавтор сценария, сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

Действие происходит в 2001 году, идет восстановление Грозного. Подросток Халид (Махмуд Цагаев) подбирает в горах маленького волка и выхаживает его, оставляя в доме своего дяди. Дикий зверь получает кличку Абрек, растет и крепнет, пока Халиду не приходится отдать верного друга за семейный долг. Мудрый хищник становится участником жестоких собачьих боев, а затем волею случая Абрек попадает к русскому саперу-кинологу Володе (Артур Сопельник) и оказывается в Москве. Вскоре дружбе человека и зверя предстоит пройти проверку: дикий волк, заброшенный в огромный город, будет драться насмерть ради жизни людей.

Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек»

Режиссером-постановщиком и одним из авторов сценария фильма выступает Иван Шурховецкий, снимавший «Легенду о Коловрате» и «Янычара»: «Экранизация художественного произведения – тонкий и кропотливый процесс, в котором, мне кажется, самое главное – не разрушить сердце самого романа, самой книги, самой повести в нашем случае. Это не только атмосфера, это такой непроизносимый словами вслух посыл, геном произведения. Более полугода мы с Алексеем Троцюком и Джамбулатом Умаровым проводили вечера в обсуждении, каким будет это кино. И у себя в голове уже сняли фильмов 30, не меньше. Но, к сожалению, все великие идеи не поместятся в один фильм. И мы попытаемся снять хорошее кино о внутренней свободе и о том, что ненависть – это очень заразная вещь, с которой, впрочем, бороться не только можно, но и нужно».

В картине сыграют Артур Сопельник, Алина Рачковская и Дмитрий Богдан. Также в фильме будут задействованы чеченские актеры, среди которых народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев, Махмуд Цагаев в роли Халида и другие. А еще «Абрек» станет дебютом для стендап-комика, англичанина Стива Формана, чей голос москвичи уже давно слышат на нескольких ветках метрополитена. Он сыграет одного из антагонистов. Съемки пройдут в Москве и Чеченской Республике. Среди локаций –– высокогорное озеро Кезеной-Ам, древний «город стражников» Хой, селение Кенхи и село Ярыш-Марды.
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Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек» фотографии
Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек» фотографии
Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек» фотографии
Режиссер «Легенды о Коловрате» снимает экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек» фотографии
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