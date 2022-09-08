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Эммануил Виторган и Светлана Немоляева сыграют в комедийном социальном сериале «Не дождетесь»

8 сентября
2022 год

Новости кино >>
8 сентября 2022
Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина, Светлана Тома и другие известные артисты объединились, чтобы сыграть ключевые роли в сериале «Не дождетесь» о крушении стереотипов о старшем поколении, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре PREMIER, где весной выйдет проект.

Эммануил Виторган и Светлана Немоляева сыграют в комедийном социальном сериале «Не дождетесь»
фото: Пресс-служба PREMIER

По сюжету сериала молодой мошенник Виталик, попадает на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Он относится к своей работе лишь как с способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Вскоре Виталик понимает, что постояльцами дома престарелых являются настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами. Постепенно он меняет свое отношение к этим людям. Из восприятия их как «отжившего материала» он проникается их взглядами на жизнь, опытом, понимает, что в душе они продолжают быть молодыми, как и он. Теперь он хочет быть нужным и изменить свою жизнь, хотя это ему дорого обойдется. Главную роль в сериале сыграет молодой артист Владислав Кунеевский.

«Мы создаем легкое, ироничное, искреннее кино для самой широкой зрительской аудитории. Надеемся, что этот сериал объединит у экранов несколько поколений, и каждая семья использует это время, чтобы побыть вместе и обсудить истории героев. Мы благодарны всем блистательным артистам, поверившим в этот проект, а также Институту развития интернета и нашим партнерам - онлайн-кинотеатру PREMIER, который выступит эксклюзивной площадкой размещения, и Фонду «АРТИСТ», чьи подопечные снимутся в сериале», – говорит генеральный продюсер сериала Никита Тихонов-Рау.

Режиссером и автором сценария выступила Ольга Арлаускас – одна из учредителей первой в России студии, занимающейся созданием импакт-контента, лауреат российских и международных кинофестивалей и кинопремий.

«Наш сериал создан на основе реальных интервью с постояльцами домов престарелых. Нам оставалось только пригласить для рассказа этих пронзительных историй всеми любимых актеров. Во время репетиций мы смеемся и плачем. Мы надеемся, что нам удастся передать эти эмоции зрителям. Важно быть счастливыми в любом возрасте. Душа никогда не стареет», – отмечает режиссер.
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Эммануил Виторган и Светлана Немоляева сыграют в комедийном социальном сериале «Не дождетесь» фотографии
Эммануил Виторган и Светлана Немоляева сыграют в комедийном социальном сериале «Не дождетесь» фотографии
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