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Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути»

8 сентября
2022 год

Новости кино >>
8 сентября 2022
С 13 по 17 сентября «Роскино» при поддержке Минкультуры России и Агентства кинематографии Узбекистана организует Дни российского кино под брендом Russian Film Festival в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» и приуроченных к нему Дней кино стран ШОС. Показы российских фильмов пройдут в Ташкенте и Бухаре. Также в рамках деловой программы фестиваля будет обсуждаться сотрудничество России и Узбекистана в сфере кинематографа, включая совместное кинопроизводство, сообщает пресс-служба «Роскино».

Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути»
фото: Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

«Тема усиления совместного кинопроизводства с Узбекистаном, а также с другими странами СНГ, выходит на передний план: недавно в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция по совместному кинопроизводству стран СНГ, и ряд важных решений, принятых там, будут финализированы в рамках бизнес-программы Ташкентского кинофестиваля. Несколько крупных совместных проектов России и Узбекистана были созданы за последние два года, и мы надеемся, что наши объединенные усилия с Агентством кинематографии Узбекистана будут способствовать появлению новых ярких картин, интересных международной аудитории», – отмечает генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.

13 сентября на открытии Дней российского кино в Ташкенте будет показана спортивная драма «Мистер Нокаут» о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы, победителя Олимпийских игр 1964 года, и его легендарном тренере Григории Кусикьянце. Часть съемок картины проходила в Ташкенте и Бухаре. Специальными гостями церемонии открытия Дней российского кино станут режиссер фильма Артем Михалков, актеры Сергей Безруков и Виктор Вержбицкий.

В программу Дней российского кино под брендом Russian Film Festival в Узбекистане также войдет самый кассовый российский фильм «Холоп» Клима Шипенко. Комедию про перевоспитание «мажора» представит исполнитель одной из ролей Александр Самойленко. Еще одна комедия про то, как родители наставляют сына на путь истинный, – фильм «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова. Также в рамках Дней российского кино зрители увидят мелодраму «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна. Кроме того, в дни фестиваля будут показаны и совместные проекты России и Узбекистана – криминальная драма «Барон-2.Возвращение» режиссера Рустама Сагдиева, семейный приключенческий фильм «Солнце на вкус» Эльдара Салаватова и сказка «Подарок Пери» Фархада Махмудова.

«Наше сотрудничество с российской киноиндустрией укрепляется; российские картины являются важной составляющей Ташкентского кинофестиваля и привлекают много зрителей. С открытием филиала ВГИКа в прошлом году на новый уровень вышло и образование в сфере кинематографии. Активизируется и совместное кинопроизводство, на российских телеканалах уже вышло восемь совместных документальных кинолент, четыре кинокартины находятся в производстве, закончены три художественных фильма. На XIV Ташкентском международном кинофестивале планируем подписать пять новых соглашений о сотрудничестве и конкретных проектах с российскими компаниями. Уверен, что фестиваль, как и в прошлом году, станет эффективной площадкой для обсуждения дальнейшего партнерства», – отмечает генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
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Фирдавс АбдухаликовСергей БезруковВиктор ВержбицкийНикита ВладимировФархад МахмудовАртём МихалковСергей ОсипьянРустам СагдиевЭльдар СалаватовАлександр СамойленкоКлим Шипенко
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