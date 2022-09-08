Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути»

С 13 по 17 сентября «Роскино» при поддержке Минкультуры России и Агентства кинематографии Узбекистана организует Дни российского кино под брендом Russian Film Festival в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» и приуроченных к нему Дней кино стран ШОС. Показы российских фильмов пройдут в Ташкенте и Бухаре. Также в рамках деловой программы фестиваля будет обсуждаться сотрудничество России и Узбекистана в сфере кинематографа, включая совместное кинопроизводство, сообщает пресс-служба «Роскино».
фото: Кадр из фильма "Мистер Нокаут"
«Тема усиления совместного кинопроизводства с Узбекистаном, а также с другими странами СНГ, выходит на передний план: недавно в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция по совместному кинопроизводству стран СНГ, и ряд важных решений, принятых там, будут финализированы в рамках бизнес-программы Ташкентского кинофестиваля. Несколько крупных совместных проектов России и Узбекистана были созданы за последние два года, и мы надеемся, что наши объединенные усилия с Агентством кинематографии Узбекистана будут способствовать появлению новых ярких картин, интересных международной аудитории», – отмечает генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.
13 сентября на открытии Дней российского кино в Ташкенте будет показана спортивная драма «Мистер Нокаут» о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы, победителя Олимпийских игр 1964 года, и его легендарном тренере Григории Кусикьянце. Часть съемок картины проходила в Ташкенте и Бухаре. Специальными гостями церемонии открытия Дней российского кино станут режиссер фильма Артем Михалков, актеры Сергей Безруков и Виктор Вержбицкий.
«Наше сотрудничество с российской киноиндустрией укрепляется; российские картины являются важной составляющей Ташкентского кинофестиваля и привлекают много зрителей. С открытием филиала ВГИКа в прошлом году на новый уровень вышло и образование в сфере кинематографии. Активизируется и совместное кинопроизводство, на российских телеканалах уже вышло восемь совместных документальных кинолент, четыре кинокартины находятся в производстве, закончены три художественных фильма. На XIV Ташкентском международном кинофестивале планируем подписать пять новых соглашений о сотрудничестве и конкретных проектах с российскими компаниями. Уверен, что фестиваль, как и в прошлом году, станет эффективной площадкой для обсуждения дальнейшего партнерства», – отмечает генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
обсуждение >>