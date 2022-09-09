Владимир Стеклов мирит Анну Чурину с мужем в трейлере комедии «Папы против мам»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер семейной комедии «Папы против мам
» режиссёра Максима Малинина
.
На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход – позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная весьма комичными ситуациями.
«Важнее семьи нет ничего. Я уверен, что первыми рассказами у костра у первобытных людей были именно истории о семье и отношениях между разными поколениями. Поскольку мы все хотим, чтобы между людьми, независимо ни от каких внешних обстоятельств, сохранялись человеческие отношения, мы должны снимать об этом кино. Кино должно приподнимать людей над землей, давать им шанс во что-то верить и надеяться
», — режиссер картины Максим Малинин.
Главные роли в картине сыграли Роман Постовалов
, Анна Чурина
, Артём Ткаченко
, Владимир Стеклов
, Ёла Санько
, Елена Сажина
, Артём Кухтеев
, Лиза Медведева
, Севастьян Бугаев
и Сергей Жуков
.
Премьера фильма «Папы против мам
» намечена на грядущую зиму.
обсуждение >>