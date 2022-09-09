Владимир Стеклов мирит Анну Чурину с мужем в трейлере комедии «Папы против мам»

анонс

Показы состоятся с 13 по 17 сентября

Эммануил Виторган и Светлана Немоляева сыграют в комедийном социальном сериале «Не дождетесь»

8 сентября

Братья Андреасян спродюсируют спортивную драму «Панчер»

В ней бывший боксер соглашается на участие в подпольных боях