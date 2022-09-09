Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»

Пятый канал и кинокомпания MOOVIESHOOTING начали работу над совместным проектом - историческим детективом «Витязи», действие которого разворачивается в XIII веке на территории Руси, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба Пятого канала
Главных героев в фильме трое. Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого – от простолюдина до князя – найти подходящие слова.
«Это очень интересный проект. Он учит доблести, любви к родине. О том, что добро всегда побеждает зло. У каждого с детства есть свое представление о том, какими были русские богатыри, готовые в любой момент прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Я постараюсь максимально точно своей игрой передать русский дух героев той эпохи», – говорит исполнитель роли Белогора Олег Малышев.
Младший витязь Агафон в исполнении актера Дмитрия Петрухина, постоянно доставляет хлопот своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень старается показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой. Третий герой – загадочный Варун (Алан Томаев). Он степенный и рассудительный, любит природу, понимает язык зверей, но выглядит таким огромным и нелюдимым, что местные считают его басурманином. У актера будут смены, когда его партнером по съемочной площадке станет дрессированный волк Зыр. По сценарию Варун приручил его. Еще один символ сериала – черный ворон, который сидит у жилища ведьмы на частоколе с черепами. Двухчасовую смену пернатый артист выдержал с честью – при команде «Камера» неизменно каркал и хлопал крыльями.
фото: Пресс-служба Пятого канала
В съемках проекта задействовано несколько локаций. Зрители увидят глухие леса, населенные разбойниками, колдунами-язычниками и наемниками, болота-ловушки, озера, лабиринты в пещерах, каменоломню и древнерусский острог, шумную и красочную ярмарку с купцами и, конечно, Великий Новгород. Спасение князя – одна из миссий героев проекта.
«По сути наши персонажи – это своего рода древнерусский спецназ. У нас получается по жанру исторический детектив. Есть большое зло – враги, которые желают погибели Руси. Эта линия проходит через весь сериал. И есть миссии на несколько эпизодов – когда героям надо спасти девушек, найти украденное из казны золото, вернуть право на княжение», – отмечает автор идеи и режиссер проекта Михаил Колпахчиев.
В сериал войдет восемь эпизодов, съемки планируется завершить в ноябре. Исторический детектив зрители увидят в эфире Пятого канала уже в следующем году.
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