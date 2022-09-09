Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»

9 сентября
2022 год

Новости кино >>
9 сентября 2022
Пятый канал и кинокомпания MOOVIESHOOTING начали работу над совместным проектом - историческим детективом «Витязи», действие которого разворачивается в XIII веке на территории Руси, сообщает пресс-служба телеканала.

Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»
фото: Пресс-служба Пятого канала

Главных героев в фильме трое. Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого – от простолюдина до князя – найти подходящие слова.

«Это очень интересный проект. Он учит доблести, любви к родине. О том, что добро всегда побеждает зло. У каждого с детства есть свое представление о том, какими были русские богатыри, готовые в любой момент прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Я постараюсь максимально точно своей игрой передать русский дух героев той эпохи», – говорит исполнитель роли Белогора Олег Малышев.

Младший витязь Агафон в исполнении актера Дмитрия Петрухина, постоянно доставляет хлопот своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень старается показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой. Третий герой – загадочный Варун (Алан Томаев). Он степенный и рассудительный, любит природу, понимает язык зверей, но выглядит таким огромным и нелюдимым, что местные считают его басурманином. У актера будут смены, когда его партнером по съемочной площадке станет дрессированный волк Зыр. По сценарию Варун приручил его. Еще один символ сериала – черный ворон, который сидит у жилища ведьмы на частоколе с черепами. Двухчасовую смену пернатый артист выдержал с честью – при команде «Камера» неизменно каркал и хлопал крыльями.

Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»
фото: Пресс-служба Пятого канала

В съемках проекта задействовано несколько локаций. Зрители увидят глухие леса, населенные разбойниками, колдунами-язычниками и наемниками, болота-ловушки, озера, лабиринты в пещерах, каменоломню и древнерусский острог, шумную и красочную ярмарку с купцами и, конечно, Великий Новгород. Спасение князя – одна из миссий героев проекта.

«По сути наши персонажи – это своего рода древнерусский спецназ. У нас получается по жанру исторический детектив. Есть большое зло – враги, которые желают погибели Руси. Эта линия проходит через весь сериал. И есть миссии на несколько эпизодов – когда героям надо спасти девушек, найти украденное из казны золото, вернуть право на княжение», – отмечает автор идеи и режиссер проекта Михаил Колпахчиев.

В сериал войдет восемь эпизодов, съемки планируется завершить в ноябре. Исторический детектив зрители увидят в эфире Пятого канала уже в следующем году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Олег Малышев (II)Дмитрий ПетрухинАлан Томаев

фотографии >>
Начались съемки древнерусского детектива «Витязи» фотографии
Начались съемки древнерусского детектива «Витязи» фотографии
Начались съемки древнерусского детектива «Витязи» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Гуля Королёва
Рафаэль Котанджян
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Горан Вишнич
Хью Грант
Акшай Кумар
Золтан Латинович
Мишель Мюллер (II)
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Покровские ворота
комедия, музыкальный фильм, экранизация
СССР, 1982
Осенняя соната
драма
Швеция, ФРГ, Франция, Великобритания, 1978
Шёпоты и крики
драма, мелодрама
Швеция, 1972
Молчание
драма
Швеция, 1963
Сквозь тёмное стекло
драма
Швеция, 1961
Смерть в прерии
вестерн
США, 2022
Лето
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
Три тысячи лет желаний
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Ирония судьбы в Голливуде
комедия, мелодрама
США, 2022
Начать сначала
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Проклятая
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен