Александр Роднянский спродюсирует новый фильм Адильхана Ержанова

фото: Адильхан Ержанов на съемках сериала "Замерзшие"
Картина расскажет о женщине Тамаре, которая ищет своего пропавшего сына в небольшом городке, охваченном беспорядками. Для помощи она нанимает детектива с сомнительной репутацией, и это приводит к неожиданным последствиям. Лента создается при участии Государственного центра поддержки национального кино Казахстана. Кроме Родняского ее будут продюсировать Алия Мендыгожина, работавшая на фильмах «Ласковое безразличие мира» Ержанова и «Уроки гармонии» Эмира Байгазина, и Ольга Хлащева, с которой Ержанов снял почти все свои картины.
Адильхан Ержанов – один из самых известных режиссеров Казахстана. Его ленты – «Ласковое безразличие мира», «Черный, черный человек», «Желтая кошка», «Штурм» – принимали участие в ведущих международных смотрах. Кроме того, он снял сериал «Замерзшие», который в этом году выйдет в онлайн-кинотеатре иви.
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