Режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой вошел в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

анонс

За проект отвечали создатели «Хрустального» – режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко

Все серии «Химеры» появятся на Иви 15 сентября

Лента «Носорог» расскажет о поисках сына в городке, охваченном беспорядками

9 сентября

Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»

Проект выйдет в следующем году на Пятом канале