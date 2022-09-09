Режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой вошел в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой «Лили и море» вошел в программу «Новые режиссеры» международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 16 по 24 сентября, сообщается на официальном сайте смотра.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
Картина снята по мотивам одноимённого романа Катрин Пулэн. Главная героиня в исполнении самой Друкаровой – Лили, чтобы не сойти с ума в серости и обыденности маленького городка, сбегает на Аляску — к океану, почти на край света, рыбачить. Она верит, что там может случится что-нибудь хорошее. Северный ветер, ледяная вода, штормы, тяжелая, не женская работа на корабле, суровые мужчины, собравшиеся со всего мира… и один особенный. Море становится другом Лили, девушка не хочет возвращаться к прежней жизни. Но ей предстоит выбрать: остаться с человеком, который смог принять ее перемены, или с морем, которое и принесло эти перемены на своих волнах.
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