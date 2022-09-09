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Все серии «Химеры» появятся на Иви 15 сентября

9 сентября
2022 год

Новости кино >>
9 сентября 2022
Первым проектом обновленного онлайн-кинотеатра Иви станет криминальная сага «Химера», за который отвечали создатели сериала «Хрустальный» – режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко. Все десять серий сезона будут доступны подписчикам 15 сентября, сообщает пресс-служба сервиса.

Все серии «Химеры» появятся на Иви 15 сентября
фото: Пресс-служба Иви

«”Химера” открывает новый сезон сериалов Иви. Кроме того, это первый проект онлайн-кинотеатра Иви после ребрендинга и довольно радикальной смены стратегии. По этим и другим причинам это действительно знаковый сериал для всей нашей команды. Это вызов, это риски, а еще это предвкушение от того, какие эмоции мы подарим нашему зрителю. Мы приняли решение выложить сразу весь сезон полностью, и теперь вместе со зрителем с волнением ждем премьеры», – отмечает директор департамента собственного производства Вадим Соколовский.

В сериале показаны мир мафии с жестокими криминальными традициями, мир кодеров со свежими взглядами и идеями, мир наркоконтроля, балансирующий на грани закона. Все они крепко связаны и объединены одной страстью. Герои этих миров жаждут власти, наживы, мести. Их борьба за влияние разгорается на подпольном рынке, куда пришли новые технологии и целеустремленные молодые гении. Зло набирает обороты, распространяясь с невероятной скоростью и ломая судьбы миллионов людей. История начинается с возвышения неприметного питерского программиста Димы, которому срочно понадобились деньги на лечение маленького брата. Эта благая цель стала отправной точкой создания самой крупной сети незаконного оборота запрещенных товаров в стране — «Химеры».

Все серии «Химеры» появятся на Иви 15 сентября
фото: Пресс-служба Иви

«Наркопотребление достигло масштабов национальной эпидемии. В то же время складывается ощущение, что этой проблемы нет, она касается каких-то маргиналов, с которыми, мы, слава богу, не соприкасаемся, и лишь иногда, столкнувшись на улице, ускоряем шаг и отводим глаза. А если вдруг эта беда задевает кого-то из знакомых, мы избегаем и этой темы в обсуждении, и самих знакомых, которые сами виноваты, не доглядели за ребенком, который, по правде говоря, и так был проблемным. Стоит ли удивляться, что, когда эта беда приходит к нам в дом, мы тоже оказываемся в пузыре, наедине со своей проблемой, кричим, орем, а нас не слышат. Нам нужно понять: от этой болезни страдаем мы и люди рядом, близкие нам люди. Мы не можем и дальше прятать голову в песок, ведь чтобы справиться с проблемой, нужно сначала ее признать. Поэтому для меня важна эта история», – говорит автор сценария и продюсер Олег Маловичко.

Это первый совместный проект онлайн-кинотеатра Иви и Продюсерской компании «Среда». В актерскую команду вошли Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков и многие другие.

«Мой герой – Дима, он же Джус, программист, неплохой талантливый парень, но ему больно оттого, что жизнь ему сказала: «Ты – неудачник». Его бросил отец, потому что он «дебил», у него нет ни друзей, ни девушки – у него нет ничего. У него пьющая мать-одиночка, брат – будущий калека, такой же, как и он. Дима настолько зол, так хочет мстить, что в какой-то момент решает играть ва-банк и поставить всё. И так как он привык отключать эмоции, чтобы не было так больно, он способен на великие свершения. А светлыми или темными они окажутся, интересно будет посмотреть каждому», – интригует Калимулин.
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