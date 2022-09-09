Все серии «Химеры» появятся на Иви 15 сентября

анонс

Смотр пройдет с 16-24 сентября

Режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой вошел в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Лента «Носорог» расскажет о поисках сына в городке, охваченном беспорядками

9 сентября

Начались съемки древнерусского детектива «Витязи»

Проект выйдет в следующем году на Пятом канале