«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

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Приключения юной жрицы и мечника-мстителя продолжаются (с новой студией)

«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

9 января

Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале

Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям