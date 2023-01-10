«Чебурашка
» стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории, свидетельствуют данные ЕАИС
. Таким образом всего за десять дней проката он преодолел планку комедии «Холоп
», которая собрала 3 млрд 82 млн рублей за месяц показов в кинотеатрах.
Пока не покоренной для российского фильма остается отметка «Аватара
», который больше 10 лет назад собрал в российском прокате 3,5 млрд рублей.
За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко
. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина
. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш
. В фильме также сыграли Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Федор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и другие актеры.
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