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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

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Новости кино >>
10 января 2023

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории, свидетельствуют данные ЕАИС. Таким образом всего за десять дней проката он преодолел планку комедии «Холоп», которая собрала 3 млрд 82 млн рублей за месяц показов в кинотеатрах.

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Пока не покоренной для российского фильма остается отметка «Аватара», который больше 10 лет назад собрал в российском прокате 3,5 млрд рублей.


За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
kriv_co   10.01.2023 - 09:59
Огооооо, самым кассовым? Лучше, чем Холоп? Это прям большое удивление для меня, потому фильм то не супер интересный, как мне казалось.. Ну ладно, зато чисто наше! читать далее>>
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