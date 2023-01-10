«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

Экранизация ранобэ Кумо Кагю
«Убийца гоблинов
» возвращается после пятилетнего перерыва. На официальном сайте аниме появился первый трейлер второго сезона, а дата выхода в эфир сокрыта в дебрях 2023 года.
Действие первого сезона разворачивается в мире, где гильдии искателей приключений и авантюристы-одиночки заключают контракты, чтобы охотиться на монстров. Только что вступившая в гильдию 15-летняя Жрица и отряд полных энтузиазма новичков отправляются в первый боевой поход. Попав в засаду, группа погибает, а на помощь отчаявшейся Жрице неожиданно приходит Убийца гоблинов — человек, поклявшийся уничтожить всех зеленокожих чудищ в фантастическом мире.
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«Истребитель демонов» — еще одно аниме об уничтожении нечисти
Производством сиквела вместо White Fox
(«Врата Штейна
», «Истории мечей
») занимается Lidenfilms
(«Песнь ночных сов
», «Сказание об Арслане
»), а к режиссеру Такахару Одзаки
(«Девушки в последнем путешествии
», «Технолайз
») присоединился Мисато Такада
. За дизайн персонажей теперь отвечает Хироми Хато
(«Тетрадь смерти
», «Атака титанов
»), сценарий адаптирует Хидэюки Курата
(«Созданный в бездне
», «Плод Грисайи
»), а музыку ваяет Кэнъитиро Суэхиро
(«Перерождение Дяди
», «Золотое божество
»).
Все сэйю вернутся к своим ролям
, включая главных героев: Убийцу гоблинов озвучивает Сацуми Мацуда
(Тахомару из «Дороро
», горничная-кошка из «Войны горничных Акибы
»), а Жрицу — Юи Огура
(Санаэ Цукимото из «Озорной Такаги
», Ваника Зогратис из «Черного клевера
»).
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