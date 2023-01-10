Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

10 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
10 января 2023
Экранизация ранобэ Кумо Кагю «Убийца гоблинов» возвращается после пятилетнего перерыва. На официальном сайте аниме появился первый трейлер второго сезона, а дата выхода в эфир сокрыта в дебрях 2023 года.


Действие первого сезона разворачивается в мире, где гильдии искателей приключений и авантюристы-одиночки заключают контракты, чтобы охотиться на монстров. Только что вступившая в гильдию 15-летняя Жрица и отряд полных энтузиазма новичков отправляются в первый боевой поход. Попав в засаду, группа погибает, а на помощь отчаявшейся Жрице неожиданно приходит Убийца гоблинов — человек, поклявшийся уничтожить всех зеленокожих чудищ в фантастическом мире.

Читать «Истребитель демонов» — еще одно аниме об уничтожении нечисти
Производством сиквела вместо White FoxВрата Штейна», «Истории мечей») занимается LidenfilmsПеснь ночных сов», «Сказание об Арслане»), а к режиссеру Такахару ОдзакиДевушки в последнем путешествии», «Технолайз») присоединился Мисато Такада. За дизайн персонажей теперь отвечает Хироми ХатоТетрадь смерти», «Атака титанов»), сценарий адаптирует Хидэюки КуратаСозданный в бездне», «Плод Грисайи»), а музыку ваяет Кэнъитиро СуэхироПерерождение Дяди», «Золотое божество»).

«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

Все сэйю вернутся к своим ролям, включая главных героев: Убийцу гоблинов озвучивает Сацуми Мацуда (Тахомару из «Дороро», горничная-кошка из «Войны горничных Акибы»), а Жрицу — Юи Огура (Санаэ Цукимото из «Озорной Такаги», Ваника Зогратис из «Черного клевера»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Liden FilmsWhite FoxАнимацияаниме
фильмы
Атака титановВойна горничных АкибыВрата ШтейнаДевушки в последнем путешествииДоророЗолотой КамуйИстории мечейОзорная ТакагиПерерождение ДядиПеснь ночных совПлод ГрисайиСказание об АрсланеСозданный в БезднеТехнолайзУбийца гоблиновЧёрный клевер

фотографии >>
«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона фотографии
«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона фотографии
«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона фотографии
«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Наркас Юмагузина
7 января ушла из жизни актриса Наркас Юмагузина.
Григорий Шатько
7 января ушёл из жизни актёр Григорий Шатько.
Мамадхаким Мамадзахиров
6 января ушёл из жизни актёр Мамадхаким Мамадзахиров.

День рождения >>

Вадим Бероев
Иван Литвинов
Александр Островский
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Бланка Герра
Джемейн Клемент
Магнус Креппер
Бернард Ли
Жорж Маршаль
Якоб Седергрен
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram