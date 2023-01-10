Тим Миллер переснимет экранизацию игры Borderlands

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Приключения юной жрицы и мечника-мстителя продолжаются (с новой студией)

«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»

9 января

Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале

Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям