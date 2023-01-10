Тим Миллер переснимет экранизацию игры Borderlands

Экранизация игровой серии Borderlands
отправлена на пересъемки. Режиссерское кресло по просьбе Элая Рота
занял постановщик «Дэдпула
» Тим Миллер
, уточняет Deadline
.
Рот, вынужденный покинуть адаптацию из-за работы
над новым хоррором «День благодарения», выросшим из одноименного трейлера к «Грайндхаусу
» Квентина Тарантино
и Роберта Родригеса
, останется в титрах как официальный режиссер фильма. Пересъемки продлятся две недели.
Зрителям поведают о печально известной преступнице с загадочным прошлым Лилит (Кейт Бланшетт
), которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына Атласа во вселенной (Эдгар Рамирес
). Лилит заключает союз с неожиданной командой — бывшим элитным наемником Роландом (Кевин Харт
), отчаянно нуждающимся в искуплении, дикой подрывницей подросткового возраста Крошкой Тиной (Ариана Гринблат), ее мускулистымм защитником Кригом (Флориан Мунтяну), безумной ученой Таннис (Джейми Ли Кёртис
) и роботом Железякой (Джек Блэк
). Команда должна сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может владеть ключом к невообразимой силе.
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В фильме также заняты Джина Гершон
в качестве Мокси и Хэйли Беннетт
. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
Первая часть игровой серии вышла в 2009 году. Ее действие происходит в далеком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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