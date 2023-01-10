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Тим Миллер переснимет экранизацию игры Borderlands

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Новости кино >>
10 января 2023
Экранизация игровой серии Borderlands отправлена на пересъемки. Режиссерское кресло по просьбе Элая Рота занял постановщик «Дэдпула» Тим Миллер, уточняет Deadline.


Рот, вынужденный покинуть адаптацию из-за работы над новым хоррором «День благодарения», выросшим из одноименного трейлера к «Грайндхаусу» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса, останется в титрах как официальный режиссер фильма. Пересъемки продлятся две недели.

Зрителям поведают о печально известной преступнице с загадочным прошлым Лилит (Кейт Бланшетт), которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына Атласа во вселенной (Эдгар Рамирес). Лилит заключает союз с неожиданной командой — бывшим элитным наемником Роландом (Кевин Харт), отчаянно нуждающимся в искуплении, дикой подрывницей подросткового возраста Крошкой Тиной (Ариана Гринблат), ее мускулистымм защитником Кригом (Флориан Мунтяну), безумной ученой Таннис (Джейми Ли Кёртис) и роботом Железякой (Джек Блэк). Команда должна сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может владеть ключом к невообразимой силе.

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В фильме также заняты Джина Гершон в качестве Мокси и Хэйли Беннетт. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.

Первая часть игровой серии вышла в 2009 году. Ее действие происходит в далеком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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№ 1
Дашустик   10.01.2023 - 12:42
Ну и вот с какой целью? Зачем? Это же явно не самая интересная игра для экранизации, да и вообще, опыт показывает, что такие проекты не супер привлекают публику читать далее>>
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