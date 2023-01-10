Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Ендальцев снимает экранизацию «Другой поляны» Кира Булычёва

10 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
10 января 2023

Дмитрий Ендальцев приступил в Москве к съемкам полнометражной картины киновселенной «Хронос» под названием одноименного произведения Кира Булычёва «Другая поляна». Согласно пресс-службе Института развития интернета, фильм производится кинокомпаниями АНО «КБ им. Кира Булычёва» и «Коннект Фильм» при поддержке «ИРИ».

Дмитрий Ендальцев снимает экранизацию «Другой поляны» Кира Булычёва
фото: пресс-служба ИРИ

«Мы нашли не просто классные истории, а целую фантастическую мультивселенную – сложные и масштабные миры книг Кира Булычёва. И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами, которые нас интересуют в ближайшем будущем», – поделился продюсер и автор сценария Дмитрий Белосохов.

По сюжету молодой предприимчивый парень Никита, безуспешно торгующий никому не нужной виртуальной собственностью в метавселенных, неожиданно для себя обнаруживает реальный вход в параллельный мир. Там он встречает своих «параллельных» родных и даже своего собственного двойника, но прежде, чем дверь между мирами необратимо закроется, в самых страшных и трагических обстоятельствах Никита должен найти самого себя и сделать наконец правильный выбор. В основу сценария легли несколько рассказов Кира Булычёва о России из параллельных миров. Действие сюжета перенесено в наше недалекое технологическое будущее, где происходит случайная встреча главного героя с параллельной, «другой Россией», которая после лихих девяностых так и не оправилась и продолжает катиться в пропасть. Главные роли исполняют Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Олег Чудницов, Виктория Качуровская, Наталья Кислицына и сам Ендальцев.


«Среди советских фантастов Кир Булычёв всегда занимал особое место. Он одновременно и детский, и взрослый писатель, талантливый рассказчик, умело переплавляющий в своих книгах идеи и мечты XX века. Мы в своем творчестве стараемся построить с помощью Булычёва мост в мир современный, куда мастер старался всю свою жизнь заглянуть, а нам выпало жить по-настоящему. Теперь, солнце будущего уже вышло из-за горизонта, мы решили еще раз вернуться к сюжетам Булычева и претворить эти мечты в реальность, на большом экране», – отметил продюсер Эльбор Чернов.

Выход «Другой поляны» запланирован в конце лета 2023-го, а цифровой релиз – осенью того же года. Творческая команда «КБ им. Булычева» уже несколько лет активно занимается экранизацией киновселенной Булычёва: в 2022-м вышли сразу три фильма в рамках большой киносаги «Хронос» – «Поломка на линии», «Временная связь» и «Шум за стеной» – все они в будущем станут частью знаменитой эпопеи об Институте времени и его открытиях.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зрителям показали силуэт Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперед»
Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»
Артем Быстров и Светлана Ходченкова окажутся во вселенной Кира Булычева
персоны
Дмитрий БелосоховКир БулычёвДмитрий ЕндальцевПолина КутеповаАнгелина ПахомоваЭльбор ЧерновОлег Чудницов
фильмы
Хронос

анонс

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Скорбим

Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Наркас Юмагузина
7 января ушла из жизни актриса Наркас Юмагузина.
Григорий Шатько
7 января ушёл из жизни актёр Григорий Шатько.
Мамадхаким Мамадзахиров
6 января ушёл из жизни актёр Мамадхаким Мамадзахиров.

День рождения >>

Вадим Бероев
Иван Литвинов
Александр Островский
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Бланка Герра
Джемейн Клемент
Магнус Креппер
Бернард Ли
Жорж Маршаль
Якоб Седергрен
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram