Дмитрий Ендальцев снимает экранизацию «Другой поляны» Кира Булычёва

Дмитрий Ендальцев приступил в Москве к съемкам полнометражной картины киновселенной «Хронос» под названием одноименного произведения Кира Булычёва «Другая поляна». Согласно пресс-службе Института развития интернета, фильм производится кинокомпаниями АНО «КБ им. Кира Булычёва» и «Коннект Фильм» при поддержке «ИРИ».
фото: пресс-служба ИРИ
«Мы нашли не просто классные истории, а целую фантастическую мультивселенную – сложные и масштабные миры книг Кира Булычёва. И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами, которые нас интересуют в ближайшем будущем», – поделился продюсер и автор сценария Дмитрий Белосохов.
По сюжету молодой предприимчивый парень Никита, безуспешно торгующий никому не нужной виртуальной собственностью в метавселенных, неожиданно для себя обнаруживает реальный вход в параллельный мир. Там он встречает своих «параллельных» родных и даже своего собственного двойника, но прежде, чем дверь между мирами необратимо закроется, в самых страшных и трагических обстоятельствах Никита должен найти самого себя и сделать наконец правильный выбор. В основу сценария легли несколько рассказов Кира Булычёва о России из параллельных миров. Действие сюжета перенесено в наше недалекое технологическое будущее, где происходит случайная встреча главного героя с параллельной, «другой Россией», которая после лихих девяностых так и не оправилась и продолжает катиться в пропасть. Главные роли исполняют Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Олег Чудницов, Виктория Качуровская, Наталья Кислицына и сам Ендальцев.
«Среди советских фантастов Кир Булычёв всегда занимал особое место. Он одновременно и детский, и взрослый писатель, талантливый рассказчик, умело переплавляющий в своих книгах идеи и мечты XX века. Мы в своем творчестве стараемся построить с помощью Булычёва мост в мир современный, куда мастер старался всю свою жизнь заглянуть, а нам выпало жить по-настоящему. Теперь, солнце будущего уже вышло из-за горизонта, мы решили еще раз вернуться к сюжетам Булычева и претворить эти мечты в реальность, на большом экране», – отметил продюсер Эльбор Чернов.
Выход «Другой поляны» запланирован в конце лета 2023-го, а цифровой релиз – осенью того же года. Творческая команда «КБ им. Булычева» уже несколько лет активно занимается экранизацией киновселенной Булычёва: в 2022-м вышли сразу три фильма в рамках большой киносаги «Хронос» – «Поломка на линии», «Временная связь» и «Шум за стеной» – все они в будущем станут частью знаменитой эпопеи об Институте времени и его открытиях.
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