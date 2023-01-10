Не стало сценаристки фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Натальи Рязанцевой

На 85-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Всесоюзного государственного института кинематографии, выдающейся советской и российской сценаристки Натальи Рязанцевой
. Об этом сообщается на сайте
Союза кинематографистов РФ.
Наталья Борисовна
родилась 27 октября 1938 года в Москве. В 1962-м окончила сценарный факультет ВГИКа. Сыграла небольшую роль в картине Марлена Хуциева
«Мне двадцать лет
». Как сценарист, дебютировала в фильме Ларисы Шепитько
«Крылья
», а через пять лет стала автором картины Киры Муратовой
«Долгие проводы
». Написала около двух десятков сценариев к таким фильмам, как «Чужие письма
», «Аленький цветочек
», «Голос
» и «Я свободен, я ничей
».
С 1988-го преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссеров. а с 1996-го вела сценарную мастерскую во ВГИКе.
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