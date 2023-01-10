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Не стало сценаристки фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Натальи Рязанцевой

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Новости кино >>
10 января 2023
На 85-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Всесоюзного государственного института кинематографии, выдающейся советской и российской сценаристки Натальи Рязанцевой. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Не стало сценаристки фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Натальи Рязанцевой
фото: news.ru

Наталья Борисовна родилась 27 октября 1938 года в Москве. В 1962-м окончила сценарный факультет ВГИКа. Сыграла небольшую роль в картине Марлена Хуциева «Мне двадцать лет». Как сценарист, дебютировала в фильме Ларисы Шепитько «Крылья», а через пять лет стала автором картины Киры Муратовой «Долгие проводы». Написала около двух десятков сценариев к таким фильмам, как «Чужие письма», «Аленький цветочек», «Голос» и «Я свободен, я ничей».

С 1988-го преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссеров. а с 1996-го вела сценарную мастерскую во ВГИКе.
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№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   10.01.2023 - 21:08
Сыграла небольшую роль в картине Марлена Хуциева «Мне двадцать лет». Да! ;) Сыграла меня. Я в свои 20 лет мечтала, чтобы ко мне подошёл Тарковский читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Кира МуратоваНаталья РязанцеваМарлен ХуциевЛариса Шепитько
фильмы
Аленький цветочекГолосДолгие проводыКрыльяМне двадцать летЧужие письмаЯ свободен, я ничей

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