Не стало сценаристки фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Натальи Рязанцевой

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Приключения юной жрицы и мечника-мстителя продолжаются (с новой студией)

«Убийца гоблинов» вернулся из пятилетнего отпуска: смотрите первый трейлер второго сезона

10 января

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»