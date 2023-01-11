«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»

Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», чья юбилейная 80-я церемония вручения прошла 10 января в Лос-Анджелесе. Имена победителей опубликованы на сайте премии.
В телевизионной секции триумфатором стала «Начальная школа "Эбботт"», отмеченная как лучшая комедия/мюзикл и получившая статуэтки за лучших актрису жанра на ТВ (Куинта Брансон) и комедийного актера второго плана (Тайлер Джеймс Уильямс). У «Белого лотоса» звание мини-сериала/телефильма/антологии года и приз за женскую роль второго плана (Дженнифер Кулидж). Драматическим сериалом года стал «Дом дракона».
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