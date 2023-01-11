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«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»

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Новости кино >>
11 января 2023
Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», чья юбилейная 80-я церемония вручения прошла 10 января в Лос-Анджелесе. Имена победителей опубликованы на сайте премии.

«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»
фото: кадр из фильма «Банши Инишерина»

В категории кино триумфатором стала картина Мартина Макдоны «Банши Инишерина», получившая три награды. Фильм признали лучшей комедией/мюзиклом, Колин Фаррелл получил статуэтку за мужскую роль, а сам режиссер — за сценарий. По два «Глобуса» досталось «Фабельманам» Стивена Спилберга и ленте «Всё везде и сразу». Новое творение мэтра отметили как драму года и за режиссуру, а второй фильм победил в категориях «женская роль в комедии» (Мишель Йео) и «мужская роль второго плана» (Джонатан Ке Кван). Аргентинскую картину «Аргентина, 1985» признали лучшим фильмом на иностранном языке, а «Пиноккио» Гильермо Дель Торо — мультфильмом года. Джастина Гурвица наградили за музыку к «Вавилону», а индийский блокбастер «RRR: Рядом ревёт революция» — за песню Naatu Naatu.

Выдающимся драматическим актером года стал Остин Батлер, сыгравший в «Элвисе». Лучшей драматической актрисой назвали Кейт Бланшетт, воплотившую ключевого женского персонажа в фильме «Тар». Анджела Бассетт получила статуэтку как лучшая актриса второго плана за женскую роль второго плана в кинокомиксе «Чёрная Пантера: Ваканда навеки».

«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»
фото: кадр из сериала «Дом дракона»

В телевизионной секции триумфатором стала «Начальная школа "Эбботт"», отмеченная как лучшая комедия/мюзикл и получившая статуэтки за лучших актрису жанра на ТВ (Куинта Брансон) и комедийного актера второго плана (Тайлер Джеймс Уильямс). У «Белого лотоса» звание мини-сериала/телефильма/антологии года и приз за женскую роль второго плана (Дженнифер Кулидж). Драматическим сериалом года стал «Дом дракона».

Зендая, сыгравшая в «Эйфории», объявлена лучшей драматической актрисой, а Кевин Костнер удостоен аналогичной мужской премии за «Йеллоустоун». Среди актеров, засветившихся в телевизионных фильмах, мини-сериалах и антологиях победу одержали Аманда СейфредВыбывшая») и Эван ПитерсМонстр: История Джеффри Дамера»). Лучшим комедийным актером признан Джереми Аллен УайтМедведь»). За роли второго плана также отмечены Джулия ГарнерОзарк») и Пол Уолтер ХаузерЧерная птица»). Почетные награды за вклад в кино и телевидение получили Эдди Мёрфи и Райан Мёрфи.
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