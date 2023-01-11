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Пол Мескал заменил Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Весело мы катимся»

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11 января 2023
Пол Мескал заменил Блейка Дженнера в новом фильме Ричарда Линклейтера, чьи съемки займут 20 лет, уверяет Variety.

Главные роли в киноадаптации мюзикла «Весело мы катимся» (Merrily We Roll Along), чей первый сегмент уже отснят, закреплены за Дженнером, Бини Фелдштейн и Беном Платтом. Продюсерами фильма выступают Джейсон Блум, Джинджер Следж, Джонатан Марк Шерман и сам Линклейтер. За производство отвечает Blumhouse Productions.


В центре сюжета, придуманного композитором Стивеном Сондхеймом и драматургом Джорджем С. Кауфманом, — Франклин Шепард, который, будучи когда-то талантливым композитором бродвейских мюзиклов, теперь бросил своих друзей и карьеру автора песен, чтобы стать продюсером голливудских фильмов.

Для режиссёра это будет уже второй эксперимент подобного рода, поскольку на съёмки «Отрочества» он потратил 12 лет.
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Ричард Линклейтер потратит 20 лет на адаптацию мюзикла
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