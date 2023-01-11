Пользователи Okko в новогодние праздники отдали предпочтение «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой

«Предпоследняя инстанция
» возглавила новогодний топ-5 смотрения среди сериалов в онлайн-кинотеатре Okko по числу уникальных пользователей, сообщает пресс-служба сервиса.
Помимо комедийного фэнтези с Павлом Прилучным
и Ириной Розановой
, с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023-го посетители также отдали предпочтение «Манюне
», турецкой романтической комедии «Постучись в мою дверь
», нуару «1703
» с Гошей Куценко
и детективу «Кунгур
».
На первом месте аналогичного списка полнометражных фильмов оказались «Ёлки 9
». Киноальманах опередил классическую рождественскую комедию Криса Коламбуса
«Один дома
», «Грозного папу
» Карена Оганесяна
, «Сердце Пармы
» Антона Мегердичева
и «Непослушника
» Владимира Котта
.
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