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Пользователи Okko в новогодние праздники отдали предпочтение «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой

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11 января 2023
«Предпоследняя инстанция» возглавила новогодний топ-5 смотрения среди сериалов в онлайн-кинотеатре Okko по числу уникальных пользователей, сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователи Okko в новогодние праздники отдали предпочтение «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой

Помимо комедийного фэнтези с Павлом Прилучным и Ириной Розановой, с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023-го посетители также отдали предпочтение «Манюне», турецкой романтической комедии «Постучись в мою дверь», нуару «1703» с Гошей Куценко и детективу «Кунгур».

На первом месте аналогичного списка полнометражных фильмов оказались «Ёлки 9». Киноальманах опередил классическую рождественскую комедию Криса Коламбуса «Один дома», «Грозного папу» Карена Оганесяна, «Сердце Пармы» Антона Мегердичева и «Непослушника» Владимира Котта.
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   11.01.2023 - 16:47
Ну оно и понятно, сериал и правда очень даже неплохой. Все-таки первый сезон привлек большую аудиторию, второй поэтому тоже смогу, тем более в праздники читать далее>>
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