К Хью Джекману переезжает «Сын» в трейлере нового фильма Флориана Зеллера

В сети появился финальный трейлер нового фильма Флориана Зеллера
«Сын
», который компания «Экспонента Фильм» выпустит в российский прокат 23 февраля наступившего года.
Сценарий картины основан на второй пьесе из семейной трилогии Зеллера. Его дебют «Отец
», также основанный на собственной пьесе, был удостоен двух «Оскаров». Звезда «Отца» Энтони Хопкинс
появится и в «Сыне». Музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Зиммер
.
По сюжету Питер занят работой и заботами о своей новой семье – супруге Эмме и их новорожденном ребенке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера с их общим сыном-подростком Николасом (Дзен Макграт), заявившим, что он хочет жить с отцом. Питеру предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.
Мировая премьера «Сына» состоялась 7 сентября 2022-го на 79-ом Венецианском кинофестивале. Картину представили режиссер и исполнители главных ролей Ванесса Кирби
, Хью Джекман
и Лора Дерн
.
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