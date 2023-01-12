«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона

«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения
» вернется на Netflix
в 2023 году. Во втором сезоне адаптируют арку «Адский реквием», действие которой происходит через два года после вышедших серий. Остальные подробности будут чуть позже, а вот трейлер можно посмотреть уже сейчас.
В постапокалиптическом средневековом мире армия чернокнижников готовится пробудить богиню разрушения Антрасакс
. Единственный, кто может спасти человечество, – великий темный маг и завоеватель Дарк Шнайдер. Много лет назад первосвященник королевства Металликана запечатал колдуна в теле новорожденного мальчика Луша, но печать может быть снята секретным заклинанием и поцелуем невинной девушки. В роли последней выступает дочь первосвященника Тиа Нот Ёко, к которой юноша привязан всей душой. И эта связь заставит вернувшегося Шнайдера встать на сторону бывших врагов.
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«Триган» — еще одно культовое аниме из прошлого
Состав съемочной группы изменений не претерпел: режиссер — Такахару Одзаки
(«Убийца гоблинов
», «Девушки в последнем путешествии
»), дизайнер персонажей — Саяка Оно
, композитор — Кодзи Таканаси
(«Мононокэ
», «Наруто: Ураганные хроники
»), а производство сериала все так же ведется в стенах студии Liden Films
(«Джульетта из школы-интерната
», «Токийские мстители
»).
А вот среди сэйю можно услышать новые голоса:
Джошуа Берахия — Такума Тэрасима
(Сатору Миками из «Моего перерождения в слизь
»)
Нильс Джон Мифунэ — Сё Хаями
(Коскэ Ходжи из «Токийского гуля
»)
Ингвей фон Маттсрём — Дзюнити Сувабэ
(Верго из «Ван-Писа
»)
Зион Сол Вандерверг — Кодзи Юса
(Гин Итимару из «Блича
»)
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Почему «Токийские мстители» — главный хит Liden Films
Первый выпуск хэви-металл-фэнтези-манги Кадзуси Хагивары
вышел в журнале Weekly Shonen Jump Magazine
в 1988 году. В настоящее время работа над «Ублюдком» приостановлена (но не завершена).
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