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«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона

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Новости кино >>
12 января 2023
«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» вернется на Netflix в 2023 году. Во втором сезоне адаптируют арку «Адский реквием», действие которой происходит через два года после вышедших серий. Остальные подробности будут чуть позже, а вот трейлер можно посмотреть уже сейчас.


В постапокалиптическом средневековом мире армия чернокнижников готовится пробудить богиню разрушения Антрасакс. Единственный, кто может спасти человечество, – великий темный маг и завоеватель Дарк Шнайдер. Много лет назад первосвященник королевства Металликана запечатал колдуна в теле новорожденного мальчика Луша, но печать может быть снята секретным заклинанием и поцелуем невинной девушки. В роли последней выступает дочь первосвященника Тиа Нот Ёко, к которой юноша привязан всей душой. И эта связь заставит вернувшегося Шнайдера встать на сторону бывших врагов.

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Состав съемочной группы изменений не претерпел: режиссер — Такахару ОдзакиУбийца гоблинов», «Девушки в последнем путешествии»), дизайнер персонажей — Саяка Оно, композитор — Кодзи ТаканасиМононокэ», «Наруто: Ураганные хроники»), а производство сериала все так же ведется в стенах студии Liden FilmsДжульетта из школы-интерната», «Токийские мстители»).

«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона

А вот среди сэйю можно услышать новые голоса:
Джошуа Берахия — Такума Тэрасима (Сатору Миками из «Моего перерождения в слизь»)
Нильс Джон Мифунэ — Сё Хаями (Коскэ Ходжи из «Токийского гуля»)
Ингвей фон Маттсрём — Дзюнити Сувабэ (Верго из «Ван-Писа»)
Зион Сол Вандерверг — Кодзи Юса (Гин Итимару из «Блича»)

Читать Почему «Токийские мстители» — главный хит Liden Films
Первый выпуск хэви-металл-фэнтези-манги Кадзуси Хагивары вышел в журнале Weekly Shonen Jump Magazine в 1988 году. В настоящее время работа над «Ублюдком» приостановлена (но не завершена).
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«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона фотографии
«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона фотографии
«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона фотографии
«Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» обещает «Адский реквием» в трейлере второго сезона фотографии
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