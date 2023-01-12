Дети готовят блинчики в эксклюзивном отрывке фильма «Одни на каникулах»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент семейной комедии «Одни на каникулах
» режиссёра Майкла тен Орна
(«Демон студенческого клуба
»). В нём главная героиня помогает готовить завтрак для детей, чьи родители бесследно исчезли.
Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений! Всему виной — родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают! Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно! Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.
Ведущие роли в картине исполнили Бобби Мюлдер
, Йерун Шпиценбергер
, Элизе Схап
, Сэм Лувик
, Михил Кербос
, Мартийн Хиллениус
и другие.
В российский прокат фильм «Одни на каникулах
» выходит 12 января.
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