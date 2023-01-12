Дети готовят блинчики в эксклюзивном отрывке фильма «Одни на каникулах»

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«Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля

«Отвинтаж»: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев в трейлере новой части комедии «О чем говорят мужчины»

Новости кино

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»