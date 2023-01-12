Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января

что почитать?

Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля

«Отвинтаж»: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев в трейлере новой части комедии «О чем говорят мужчины»

«Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»

Новости кино

Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале

Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям