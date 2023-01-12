Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января

Исторический детектив «Безсоновъ
» с Денисом Нурулиным
в главной роли выйдет на НТВ 16 января, сообщает пресс-служба канала.
Действие сериала развернется в Петербурге начала XX века. Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых – Николай – волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Петр Романович Щукин (Алексей Гришин
) видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоем они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.
«Мой герой – молодой князь, который закончил два факультета – юридический и химический. Он очень умный человек, с гениальной памятью, с честным и справедливым отношением к людям, которые считают его не таким как все. И он действительно не такой как все. Он мыслит по-другому – на 2-3 шага вперед. Он добивается справедливости и помогает людям! Другой бы человек закрыл глаза на всё и ушел, но не Безсонов! Он – авантюрист: легкий, добрый и честный
», – рассказывает о своем герое Денис Нурулин.
Впервые проект был представлен в 2020-м в рамках первого международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition. В прошлом году российский сериал вышел на японском канале AXN Mystery Channel.
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