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Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января

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12 января 2023

Исторический детектив «Безсоновъ» с Денисом Нурулиным в главной роли выйдет на НТВ 16 января, сообщает пресс-служба канала.

Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января

Действие сериала развернется в Петербурге начала XX века. Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых – Николай – волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Петр Романович Щукин (Алексей Гришин) видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоем они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

«Мой герой – молодой князь, который закончил два факультета – юридический и химический. Он очень умный человек, с гениальной памятью, с честным и справедливым отношением к людям, которые считают его не таким как все. И он действительно не такой как все. Он мыслит по-другому – на 2-3 шага вперед. Он добивается справедливости и помогает людям! Другой бы человек закрыл глаза на всё и ушел, но не Безсонов! Он – авантюрист: легкий, добрый и честный», – рассказывает о своем герое Денис Нурулин.

Впервые проект был представлен в 2020-м в рамках первого международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition. В прошлом году российский сериал вышел на японском канале AXN Mystery Channel.
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Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января фотографии
Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января фотографии
Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января фотографии
Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января фотографии
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