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Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой

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Новости кино >>
12 января 2023

В Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии режиссер Евгения Григорьева «Сломя голову», главные роли в которой исполнили Егор Корешков и Владимир Битоков, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где в этом году состоится премьера картины.

Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой – скромный и нерешительный преподаватель античной литературы Андрей (Корешков) становится случайным свидетелем ограбления банка. Встреча с брутальным и харизматичным Сергеем (Битоков), представившимся начальником службы безопасности, запустит целую цепочку внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».

«Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Что в самом городе, что на съемочной площадке я ощущал себя как дома – настолько комфортен был процесс», – говорит Егор Корешков.

В картине также сыграли Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и Алексей Федорченко. Чтобы достоверно передать абсолютно все образы, авторы задействовали в массовых сценах настоящих представителей профессий. В кино снялись продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты. Большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   12.01.2023 - 15:14
криминальная комедия от России - это забавно ахаха но вообще так то прикольно, посмотрим, что там наделают. Надеюсь, что хотя бы смешно будет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой фотографии
Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой фотографии
Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой фотографии
Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой фотографии
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