Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Егором Корешковым и Надеждой Михалковой

Главный герой – скромный и нерешительный преподаватель античной литературы Андрей (Корешков) становится случайным свидетелем ограбления банка. Встреча с брутальным и харизматичным Сергеем (Битоков), представившимся начальником службы безопасности, запустит целую цепочку внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».
«Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Что в самом городе, что на съемочной площадке я ощущал себя как дома – настолько комфортен был процесс», – говорит Егор Корешков.
В картине также сыграли Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и Алексей Федорченко. Чтобы достоверно передать абсолютно все образы, авторы задействовали в массовых сценах настоящих представителей профессий. В кино снялись продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты. Большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.
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