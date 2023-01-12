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Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!»

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Новости кино >>
12 января 2023
В онлайн-кинотеатре Okko 16 января стартует комедийный сериал «Открывай, полиция!» с Иваном Охлобыстиным и Денисом Парамоновым в главных ролях, сообщает пресс-служба сервиса.

Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Проект расскажет о подполковнике МВД Дмитрии Рощине (Охлобыстин) и его будущем зяте — талантливом ученом Андрее Изотове (Парамонов). Накануне свадьбы Андрею предстоит знакомство с родителями своей невесты Анны (Софья Присс). Андрей терпеть не может полицейских, поэтому Аня, зная об этом, упрашивает отца понравиться жениху.

Ради счастья дочери Рощин готов совершить невозможное, а именно ― поменять мнение Андрея о правоохранительных органах. Сделать это будет очень непросто, потому что Андрей, как амбициозный ученый, любую красивую теорию мечтает доказать на практике. Он решает устроить проверку будущему тестю на совместимость и напрашивается к нему в напарники. Вместе они отправляются на поиски рецидивиста Тактарова (Артем Быстров), только что сбежавшего из-под самого носа полиции. Дело осложняется тем, что преступник прихватил с собой в качестве заложника иностранного дипломата.

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№ 1
Princesa_ptichka   12.01.2023 - 15:30
По-моему, Охлобыстина из кино нужно выгнать. Он такой бред стал нести в последнее время)) так что смотреть уже прям совсем не хочется к сожалению читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Артём БыстровИван ОхлобыстинДенис ПарамоновСоня Присс

фотографии >>
Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!» фотографии
Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!» фотографии
Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!» фотографии
Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!» фотографии
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