Иван Охлобыстин перевоспитает зятя в комедии «Открывай, полиция!»

Проект расскажет о подполковнике МВД Дмитрии Рощине (Охлобыстин) и его будущем зяте — талантливом ученом Андрее Изотове (Парамонов). Накануне свадьбы Андрею предстоит знакомство с родителями своей невесты Анны (Софья Присс). Андрей терпеть не может полицейских, поэтому Аня, зная об этом, упрашивает отца понравиться жениху.
Ради счастья дочери Рощин готов совершить невозможное, а именно ― поменять мнение Андрея о правоохранительных органах. Сделать это будет очень непросто, потому что Андрей, как амбициозный ученый, любую красивую теорию мечтает доказать на практике. Он решает устроить проверку будущему тестю на совместимость и напрашивается к нему в напарники. Вместе они отправляются на поиски рецидивиста Тактарова (Артем Быстров), только что сбежавшего из-под самого носа полиции. Дело осложняется тем, что преступник прихватил с собой в качестве заложника иностранного дипломата.
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