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Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо»

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12 января 2023

В сети появился дублированный трейлер биографической драмы «Тень Караваджо» режиссёра Микеле ПлачидоНаблюдатель»).


Обвинённый в убийстве соперника и приговорённый к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до Папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо»

«Караваджо» представляет необыкновенную жизнь мастера и его эпоху, как если бы он был поп-арт художником в современном Нью-Йорке или Лондоне, — рассказал режиссер Микеле Плачидо. — Именно любовь к жизни и искусству привела его в Рим, на тот момент — центр всего мира. Это был город иммигрантов, проституток, священников, пилигримов, кардиналов, принцесс и преступников. Здесь жили бок о бок властители и рабы, зажиточные богачи в роскошных замках и голодающие бедняки на грязных улицах. Это была эпоха Контрреформации, в рамках которой церковь укрепляла свой статус и использовала силы талантливейших творцов архитектуры и изобразительного искусства, чтобы восхвалять свое величие. В это время создания уникальных чудес искусства Караваджо стал живой легендой, кумиром своих современников и главным источником богатства коллекционеров».

Главные роли в картине сыграли Изабель Юппер, Луи Гаррель, Риккардо Скамарчо, Микеле Плачидо и другие.

В российский прокат фильм «Тень Караваджо» выйдет 6 апреля.
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Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо» фотографии
Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо» фотографии
Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо» фотографии
Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо» фотографии
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