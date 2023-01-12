Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо»

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А также о знакомстве их общей дочери с Ксенией Собчак

Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале

Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям