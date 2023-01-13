«Сельский детектив» завершит расследования в ближайшие полгода

Телеканал ТВЦ обнародовал планы на первое полугодие 2023-го. Большинство популярных сериалов, конечно, продолжатся, но вот «Сельского детектива», как сообщает пресс-служба канала, ждет последний сезон, подробности которого пока не известны.
фото: "Сельский детектив"/пресс-служба канала ТВЦ
Зато появление Антона Хабарова в сериале «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце вызвало немало интереса у поклонников обоих актеров. И для них выйдет сезон «Ребус для Нины». Приятным сюрпризом для зрителей станет и продолжение детективного мини-сериала «Пианистка» с Евгенией Лозой и Иваном Жидковым. Действие второй части проходит спустя год после прошлых событий. Талантливая пианистка Мария, умеющая распознавать ложь по голосу, находит новую любовь в лице Андрея, однако, и на этот раз ей предстоят испытания – защитить любимого, и ее уникальная способность распознавать ложь снова поможет ей. Ключевые роли в сериале также исполнят Марат Башаров и Людмила Артемьева.
обсуждение >>