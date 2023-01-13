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«Сельский детектив» завершит расследования в ближайшие полгода

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Новости кино >>
13 января 2023

Телеканал ТВЦ обнародовал планы на первое полугодие 2023-го. Большинство популярных сериалов, конечно, продолжатся, но вот «Сельского детектива», как сообщает пресс-служба канала, ждет последний сезон, подробности которого пока не известны.

«Сельский детектив» завершит расследования в ближайшие полгода
фото: "Сельский детектив"/пресс-служба канала ТВЦ

Зато появление Антона Хабарова в сериале «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце вызвало немало интереса у поклонников обоих актеров. И для них выйдет сезон «Ребус для Нины». Приятным сюрпризом для зрителей станет и продолжение детективного мини-сериала «Пианистка» с Евгенией Лозой и Иваном Жидковым. Действие второй части проходит спустя год после прошлых событий. Талантливая пианистка Мария, умеющая распознавать ложь по голосу, находит новую любовь в лице Андрея, однако, и на этот раз ей предстоят испытания – защитить любимого, и ее уникальная способность распознавать ложь снова поможет ей. Ключевые роли в сериале также исполнят Марат Башаров и Людмила Артемьева.

Появится на экранах и «Некрасивая подружка» – «дамский отдел» в лице Елены Муравьевой, Юлии Юрченко и Светланы Тимофеевы-Летуновской снова встанет на страже спокойствия граждан. Вот только сможет ли кто-то уберечь их самих от личных драм?

Алёна Коломина и Елена Валюшкина будут ждать телезрителей в «Загадке Евклида» и «Загадке Римана» – им предстоит разгадать тайны двух новых преступлений. Выйдет и продолжение приключений детективов Татьяны и Павла (Дарья Румянцева и Александр Пашков) в «Танцах в темноте» (предыдущие фильмы назывались «Танцы на песке» и «Танцы на углях»), а также два новых сезона «Таежного детектива». Среди новинок – «Детектив на все руки» с Дарьей Калмыковой и Алексеем Морозовым, а также «Игра в убийство» с Екатериной Олькиной, Яном Цапником и другими.
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