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«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля

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Новости кино >>
13 января 2023
Новый сезон сериала «Содержанки» выйдет в онлайн-кинотеатре START 16 февраля, сообщает пресс-служба сервиса.

«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

«Нам не хотелось “ломать” персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда. И лично мне было очень интересно наблюдать, как персонажи — классные, живые, неоднозначные — впишутся в предлагаемые обстоятельства, и мы с удовольствием сталкивали их лбами с новыми героями», — рассказывает режиссер сезона Ламара Согомонян.



В новом сезоне к звездной команде проекта также присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф, футболист Андрей Мостовой, Нелли Уварова и Никита Ефремов. Последний сыграл роль влиятельного чиновника Аркадия Булавкина, с которым все пытаются завести выгодное знакомство. По сюжету, Булавкин — грузный, не всегда опрятный персонаж с своеобразной манерой поведения. Для того, чтобы Никита Ефремов «поправился» до 140 килограммов, команда проекта использовала силиконовые накладки на лицо и тело. Такой грим каждый раз занимал около двух часов.
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   13.01.2023 - 13:45
я думала, что этот сериал уже закрыли и завершили. а тут вон опять продолжение. но вообще сам по себе сериал очень классный вышел, что даже необычно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля фотографии
«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля фотографии
«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля фотографии
«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля фотографии
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