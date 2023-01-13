«Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

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Среди полнометражных фильмов по количеству просмотров победу одержали «Ёлки 9»
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Это свершилось – «Чебурашка» обогнал по сборам «Аватар» и стал самым кассовым фильмов в истории российского проката. Меньше, чем за две недели широких показов российская лента собрала 3 млрд 529 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС, и таким образом преодолела рекорд картины Джеймса Кэмерона, которая на протяжении более, чем десяти лет, была чемпионом по сборам в России.
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