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«Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

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Новости кино >>
13 января 2023

Это свершилось – «Чебурашка» обогнал по сборам «Аватар» и стал самым кассовым фильмов в истории российского проката. Меньше, чем за две недели широких показов российская лента собрала 3 млрд 529 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС, и таким образом преодолела рекорд картины Джеймса Кэмерона, которая на протяжении более, чем десяти лет, была чемпионом по сборам в России.

«Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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