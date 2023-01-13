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Завершились съемки сериала «Лихорадка» с Любовью Константиновой

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Новости кино >>
13 января 2023
В Москве завершились съемки многосерийного фильма режиссера Александра Касаткина «Лихорадка», в котором сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Павел Южаков-Харланчук, Артур Ваха, Вадим Андреев и другие актеры, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера сериала.

Завершились съемки сериала «Лихорадка» с Любовью Константиновой
фото: Пресс-служба канала "Россия"

«Моя героиня Полина – ученый-вирусолог. Самоотверженный, высокоинтеллектуальный, искренне преданный своему делу человек. Изначально она думает, что борется исключительно с эпидемией, но жизнь оказывается объемнее, сложнее… Это история борьбы очень многих людей за свою правду, за жизни других людей и, конечно, за любовь. В сериале поднимаются очень важные вопросы, на которые всегда интересно порассуждать: проблемы доверия, общения с близкими, проблемы отдаления и сближения между людьми разного склада ума, самоотдачи, постоянного преодоления препятствий и, безусловно, сочувствия и добросердечности», – говорит Любовь Константинова.

«Лихорадка» – шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Съемки длились 119 смен и проходили в Москве, Туле, Крыму и Кении. Во время всего съемочного процесса актеров консультировали и обучали работе в лаборатории квалифицированные специалисты-вирусологи.

«Сериал "Лихорадка", конечно, выдуманная история, но снята она на основе реальных событий – крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либерии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 годов. Эпидемия – это всегда экстремальная ситуация, сотни людей каждый день находятся на грани жизни и смерти, врачи спасают их от опасного вируса, рискуя собой… Но, несмотря ни на что, все равно остаются человеческие отношения, отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями, между коллегами. И это все, естественно, в сериале есть», – отмечает режиссер Александр Касаткин.
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персоны
Вадим АндреевАртур ВахаЕвгений ВоловенкоТереза ДиуроАлександр КасаткинЛюбовь КонстантиноваИлья МалаковЕвгений СидихинПавел Южаков-Харланчук
фильмы
Лихорадка

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Завершились съемки сериала «Лихорадка» с Любовью Константиновой фотографии
Завершились съемки сериала «Лихорадка» с Любовью Константиновой фотографии
Завершились съемки сериала «Лихорадка» с Любовью Константиновой фотографии
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