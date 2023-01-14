Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Австралийская аттестационная комиссия без объяснения причин запретила дистрибуцию второго сезона аниме «Повелитель тьмы: Другая история мира
» на физических носителях (на стримингах сериал все еще доступен). «Вечера с кошкой
» продлили на следующий сезон: уютное продолжение выйдет уже в этом году. Каст «Ван-Писа
» пополнил Хиро Симоно
(Дзэницу из «Истребителя демонов
»), который озвучит взрослого Момоносукэ Кодзуки, сына «Огненного лиса» Кинэмона в эпизоде от 15 января. «Шпионский класс
» собирает кровь: в рамках коллаборации с Международным Комитетом Красного Креста вышел специальный арт с персонажами сериала, призывающими доноров поделиться алой жидкостью. Хирохико Араки показал
, как будет выглядеть протагонист новой манги «Невероятные приключения ДжоДжо
»: это некий «парень, который разбогател на субтропических островах». Тем временем бренд BRADELIS
настолько преисполнился «Каменным океаном
», что выпустил коллекцию нижнего белья по мотивам арки
. И заглянем в... карман аниме-хитов: «Первый слэм-данк
» уже девятый уикенд возглавляет японский бокс-офис, заработав $58,2 миллиона за 38 дней проката. «Судзумэ закрывает двери
» за выходные собрала меньше, зато общие сборы у аниме Макото Синкая
уже перевалили за $92 миллиона (это позволило аниме перегнать «Ветер крепчает
» и занять 11 строчку среди самых кассовых японских мультфильмов в истории, на очереди — «Магическая битва 0
» и «Дитя погоды
»).
Аниме-индустрия
не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о возвращении «Убийцы гоблинов
» или о втором сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Премьера леденящего кровь хоррора «Дзюндзи Ито: Маньяк
», за которым мы следим с самого первого трейлера (посмотреть можно тут
и тут
), состоится на Netflix
буквально через неделю — 19 января. Самое время для третьего проморолика (у нас — с русскими субтитрами), где раскрывают название всех 20 историй, вошедших в антологию, а также разрешают послушать кусочек эндинга Iu Toori в исполнении группы YOCHO
.
Руководство проектом и разработку персонажей взвалил на свои плечи Синобу Тагасира
(«Дьявольские возлюбленные
», «Бродяга Кэнсин
»), за скрипт отвечает Каору Савада
(«Коллекция Дзюндзи Ито
»), музыкальным сопровождением занимается Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Моя геройская академия
»), и всё это — в стенах студии DEEN
(«Я — Сакамото, а что?
», «Когда плачут цикады
»).
Читать
«Жилой комплекс С» — аниме, вдохновленное Лавкрафтом
На официальном сайте фильма «Психопаспорт: Провидение
», посвященному 10-летию знаменитой франшизы
, появилась информация о съемочной группе и сэйю. Производством занимается студия Production I.G
, а релиз запланирован 12 мая 2023 года.
В 2112 году Японское Бюро общественной безопасности внедряет мощную сетевую программу психометрических сканеров — «Систему Сивиллы», — которая анализирует психическое состояние населения и еще до совершения злодеяния, оценивает, является ли человек преступником, основываясь на биологических показаниях. Эта оценка известна как психопаспорт.
Снимает полнометражку Наоёси Сиотани
(«Атака титанов
», «Фантом убийства
»), сценарий пишут Макото Фуками
(«Школьная жизнь
») и То Убуката
(«Эпоха героев
»), персонажей разрабатывает Наоюки Онда
(«Эрго Прокси
»), а музыку сочиняет Юго Канно
(«Детектив Конан: Хэллоуинская невеста
»).
Большинство сэйю из предыдущих выпусков возвращается к своим ролям:
Аканэ Цунэмори — Кана Ханадзава
(Маюри Сина из «Врат Штейна
»)
Синъя Когами — Томокадзу Сэки
(Энрико Пуччи из «Каменного океана
»)
Нобутика Гинодза — Кэндзи Нодзима
(Пелл из «Ван-Писа
»)
Яёй Кунидзука — Сидзука Ито
(Минами Тоба из «Лагеря на свежем воздухе
»)
Сион Караномори — Миюки Савасиро
(Кёка Хонда из «Корзинки фруктов
»)
Мика Симоцуки — Аянэ Сакура
(Фиона Фрост из «Семьи шпиона
»)
Сё Хинакава — Такахиро Сакураи
(Такаси Хаясида из «Мартовского льва
»)
Тэппэй Суго — Хироки Тоти
(Куго Гиндзё из «Блича
»)
Фредерика Ханасиро — Такако Хонда
(Ванесса из «Гинтамы
»)
Дзёдзи Сайга — Кадзухиро Ямадзи
(Бэнг из «Ванпанчмена
»)
Доминатор — Норико Хидака
(Юки Цукумо из «Магической битвы
»)
Читать
«Киберпанк: Бегущие по краю» — еще одна история в футуристическом сеттинге
Премьера фэнтезийного романтического фильма «Страна золота, страна воды
» по манге Нао Ивамото
от студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Идеальная грусть
») состоится 27 января этого года. Вышел новый трейлер:
Чтобы примирить два соседствующих, но враждующих народа, принцесса Сара из одной страны и сын библиотекаря Наранбаяр из другой решают объединить усилия и действовать как супружеская пара. В конце концов, они влюбляются по-настоящему.
Фильм снимает Котоно Ватанабэ
(«Девочка-волшебница Мадока
») по сценарию Фуми Цуботы
(«Озорная Такаги
»), а главных героев озвучивают Минами Ханабэ (Элли Исиока из «Детектива Конана: Алая пуля
») и начинающий сэйю Кэнто Каку
.
Читать
«Пузырь» — лав-стори, вдохновленная «Русалочкой»
Премьера второго сезона аниме-адаптации манги Корэ Ямадзаки
«Невеста чародея
» запланирована 6 апреля 2023 года. За основу продолжения взята арка «Колледж».
В первом сезоне юная Тисэ Хатори, познавшая все горести сиротской жизни, решает продать себя в рабство. На аукционе ее за бешеные пять миллионов фунтов выкупает Элиас Эйнсворт — таинственный волшебник с головой в форме лошадиного черепа, решивший обучить девушку магическим премудростям, а потом и жениться на ней.
Новым сезоном занимаются уже работавшие над проектом сценаристы Ая Такаха
и Ёко Ёнаяма
, дизайнер персонажей Хиротака Като
(«Робот Хал
») и композитор Дзюнъити Мацумото
(«Грабитель
»), а режиссерское кресло займет Кадзуаки Тэрасава
(«Шутки чокнутой столицы
»). Также к своим ролям вернутся все главные сэйю: Тисэ озвучит Ацуми Танэдзаки
(ее голосом говорит Аня Форджер из «Семьи шпиона
»), а за черепоголового мага молвит Рёта Такэути
(Джаспер из «Доктора Стоуна
»). Выпекают второй сезон на новой анимационной студии Kafka
, основанной выходцами из Wit
(«Сага о Винланде
», «Последний Серафим
»).
Читать
22 самых интересных аниме зимы
Манга Коумэ Фудзитики
«Моя возлюбленная забыла свои очки
» получит экранизацию. Это романтическая история о Каэдэ Комуре, который берет шефство над близорукой одноклассницей Ай Миэ. Девушка носит очки с толстыми стеклами, но из-за патологической забывчивости постоянно оставляет их дома. Релиз должен состояться в этом году, но других подробностей пока нет.
обсуждение >>