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Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
14 января 2023
Австралийская аттестационная комиссия без объяснения причин запретила дистрибуцию второго сезона аниме «Повелитель тьмы: Другая история мира» на физических носителях (на стримингах сериал все еще доступен). «Вечера с кошкой» продлили на следующий сезон: уютное продолжение выйдет уже в этом году. Каст «Ван-Писа» пополнил Хиро Симоно (Дзэницу из «Истребителя демонов»), который озвучит взрослого Момоносукэ Кодзуки, сына «Огненного лиса» Кинэмона в эпизоде от 15 января. «Шпионский класс» собирает кровь: в рамках коллаборации с Международным Комитетом Красного Креста вышел специальный арт с персонажами сериала, призывающими доноров поделиться алой жидкостью. Хирохико Араки показал, как будет выглядеть протагонист новой манги «Невероятные приключения ДжоДжо»: это некий «парень, который разбогател на субтропических островах». Тем временем бренд BRADELIS настолько преисполнился «Каменным океаном», что выпустил коллекцию нижнего белья по мотивам арки. И заглянем в... карман аниме-хитов: «Первый слэм-данк» уже девятый уикенд возглавляет японский бокс-офис, заработав $58,2 миллиона за 38 дней проката. «Судзумэ закрывает двери» за выходные собрала меньше, зато общие сборы у аниме Макото Синкая уже перевалили за $92 миллиона (это позволило аниме перегнать «Ветер крепчает» и занять 11 строчку среди самых кассовых японских мультфильмов в истории, на очереди — «Магическая битва 0» и «Дитя погоды»).

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о возвращении «Убийцы гоблинов» или о втором сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Премьера леденящего кровь хоррора «Дзюндзи Ито: Маньяк», за которым мы следим с самого первого трейлера (посмотреть можно тут и тут), состоится на Netflix буквально через неделю — 19 января. Самое время для третьего проморолика (у нас — с русскими субтитрами), где раскрывают название всех 20 историй, вошедших в антологию, а также разрешают послушать кусочек эндинга Iu Toori в исполнении группы YOCHO.


Руководство проектом и разработку персонажей взвалил на свои плечи Синобу ТагасираДьявольские возлюбленные», «Бродяга Кэнсин»), за скрипт отвечает Каору СавадаКоллекция Дзюндзи Ито»), музыкальным сопровождением занимается Юки ХаясиВолейбол!!», «Моя геройская академия»), и всё это — в стенах студии DEENЯ — Сакамото, а что?», «Когда плачут цикады»).

Читать «Жилой комплекс С» — аниме, вдохновленное Лавкрафтом
На официальном сайте фильма «Психопаспорт: Провидение», посвященному 10-летию знаменитой франшизы, появилась информация о съемочной группе и сэйю. Производством занимается студия Production I.G, а релиз запланирован 12 мая 2023 года.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

В 2112 году Японское Бюро общественной безопасности внедряет мощную сетевую программу психометрических сканеров — «Систему Сивиллы», — которая анализирует психическое состояние населения и еще до совершения злодеяния, оценивает, является ли человек преступником, основываясь на биологических показаниях. Эта оценка известна как психопаспорт.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Снимает полнометражку Наоёси СиотаниАтака титанов», «Фантом убийства»), сценарий пишут Макото ФукамиШкольная жизнь») и То УбукатаЭпоха героев»), персонажей разрабатывает Наоюки ОндаЭрго Прокси»), а музыку сочиняет Юго КанноДетектив Конан: Хэллоуинская невеста»).
Большинство сэйю из предыдущих выпусков возвращается к своим ролям:

Аканэ Цунэмори — Кана Ханадзава (Маюри Сина из «Врат Штейна»)
Синъя Когами — Томокадзу Сэки (Энрико Пуччи из «Каменного океана»)
Нобутика Гинодза — Кэндзи Нодзима (Пелл из «Ван-Писа»)
Яёй Кунидзука — Сидзука Ито (Минами Тоба из «Лагеря на свежем воздухе»)
Сион Караномори — Миюки Савасиро (Кёка Хонда из «Корзинки фруктов»)
Мика Симоцуки — Аянэ Сакура (Фиона Фрост из «Семьи шпиона»)
Сё Хинакава — Такахиро Сакураи (Такаси Хаясида из «Мартовского льва»)
Тэппэй Суго — Хироки Тоти (Куго Гиндзё из «Блича»)
Фредерика Ханасиро — Такако Хонда (Ванесса из «Гинтамы»)
Дзёдзи Сайга — Кадзухиро Ямадзи (Бэнг из «Ванпанчмена»)
Доминатор — Норико Хидака (Юки Цукумо из «Магической битвы»)

Читать «Киберпанк: Бегущие по краю» — еще одна история в футуристическом сеттинге
Премьера фэнтезийного романтического фильма «Страна золота, страна воды» по манге Нао Ивамото от студии MadhouseТетрадь смерти», «Идеальная грусть») состоится 27 января этого года. Вышел новый трейлер:


Чтобы примирить два соседствующих, но враждующих народа, принцесса Сара из одной страны и сын библиотекаря Наранбаяр из другой решают объединить усилия и действовать как супружеская пара. В конце концов, они влюбляются по-настоящему.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Фильм снимает Котоно ВатанабэДевочка-волшебница Мадока») по сценарию Фуми ЦуботыОзорная Такаги»), а главных героев озвучивают Минами Ханабэ (Элли Исиока из «Детектива Конана: Алая пуля») и начинающий сэйю Кэнто Каку.

Читать «Пузырь» — лав-стори, вдохновленная «Русалочкой»
Премьера второго сезона аниме-адаптации манги Корэ Ямадзаки «Невеста чародея» запланирована 6 апреля 2023 года. За основу продолжения взята арка «Колледж».


В первом сезоне юная Тисэ Хатори, познавшая все горести сиротской жизни, решает продать себя в рабство. На аукционе ее за бешеные пять миллионов фунтов выкупает Элиас Эйнсворт — таинственный волшебник с головой в форме лошадиного черепа, решивший обучить девушку магическим премудростям, а потом и жениться на ней.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю

Новым сезоном занимаются уже работавшие над проектом сценаристы Ая Такаха и Ёко Ёнаяма, дизайнер персонажей Хиротака КатоРобот Хал») и композитор Дзюнъити МацумотоГрабитель»), а режиссерское кресло займет Кадзуаки ТэрасаваШутки чокнутой столицы»). Также к своим ролям вернутся все главные сэйю: Тисэ озвучит Ацуми Танэдзаки (ее голосом говорит Аня Форджер из «Семьи шпиона»), а за черепоголового мага молвит Рёта Такэути (Джаспер из «Доктора Стоуна»). Выпекают второй сезон на новой анимационной студии Kafka, основанной выходцами из WitСага о Винланде», «Последний Серафим»).

Читать 22 самых интересных аниме зимы
Манга Коумэ Фудзитики «Моя возлюбленная забыла свои очки» получит экранизацию. Это романтическая история о Каэдэ Комуре, который берет шефство над близорукой одноклассницей Ай Миэ. Девушка носит очки с толстыми стеклами, но из-за патологической забывчивости постоянно оставляет их дома. Релиз должен состояться в этом году, но других подробностей пока нет.

Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю
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Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю фотографии
Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю фотографии
Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю фотографии
Котики, воздушные шары-виселицы и свет в конце туннеля: главные новости аниме за неделю фотографии
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