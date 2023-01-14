Исполнилось 60 лет со дня рождения Анны Самохиной

Сегодня, 14 января, исполнилось 60 лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы театра и кино Анны Самохиной.
фото: кадр из фильма «Воры в законе»
Анна Владленовна Подгорная родилась 14 января 1963 года в Гурьевске Кемеровской области. Вскоре после ее рождения семья переехала в Череповец. В 15 лет поступила в Ярославское театральное училище, во время учебы в котором вышла замуж за однокурсника Александра Самохина. По окончании училища в 1982-м их распределили на работу в Ростовский ТЮЗ. 1 ноября 1983-го у молодых супругов родилась дочь Александра, которая как и родители стала актрисой, окончив в 2004-м Санкт-Петербургскую Академию театральных искусств. С 1989-го Самохина играла в театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге. Работала в антрепризах — в «Русской антрепризе» и Петербургском антрепризном Театре Комедий. Вместе с ней на сцене играла и дочь.
Анна жила в Санкт-Петербурге, где, помимо кино, занималась бизнесом. Вместе со вторым мужем — владельцем кафе Дмитрием — они открыли вскоре получивший известность ресторан «Граф Суворовъ» и «Поручик Ржевский». Актриса выходила замуж и в третий раз — за одного из своих старых приятелей Евгения, но и этот брак оказался неудачным. Анна Самохина скончалась в два часа ночи 8 февраля 2010-го в хосписе № 3 в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Ее похоронили 10 февраля на Смоленском православном кладбище в Северной столице. При жизни актриса получила Приз имени Веры Холодной «Самая обворожительная».
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