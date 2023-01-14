Исполнилось 60 лет со дня рождения Анны Самохиной

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Новости кино «Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката Меньше, чем за две недели показов