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Исполнилось 60 лет со дня рождения Анны Самохиной

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Новости кино >>
14 января 2023
Сегодня, 14 января, исполнилось 60 лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы театра и кино Анны Самохиной.

Исполнилось 60 лет со дня рождения Анны Самохиной
фото: кадр из фильма «Воры в законе»

Анна Владленовна Подгорная родилась 14 января 1963 года в Гурьевске Кемеровской области. Вскоре после ее рождения семья переехала в Череповец. В 15 лет поступила в Ярославское театральное училище, во время учебы в котором вышла замуж за однокурсника Александра Самохина. По окончании училища в 1982-м их распределили на работу в Ростовский ТЮЗ. 1 ноября 1983-го у молодых супругов родилась дочь Александра, которая как и родители стала актрисой, окончив в 2004-м Санкт-Петербургскую Академию театральных искусств. С 1989-го Самохина играла в театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге. Работала в антрепризах — в «Русской антрепризе» и Петербургском антрепризном Театре Комедий. Вместе с ней на сцене играла и дочь.

В 1987-м Анна Самохина получила главную женскую роль, Мерседес, в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф», основанном на романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Этот кинодебют оказался для актрисы очень удачным, и в 1988-м Юрий Кара пригласил ее сняться в своей картине «Воры в законе». Этот фильм, поставленный по рассказам Фазиля Искандера, в котором играло много замечательных актеров, был с восторгом встречен публикой — чего нельзя было сказать о критиках. Далее последовали роли в костюмной ленте Яна Фрида «Дон Сезар де Базан», где ее партнерами были Михаил Боярский и Юрий Богатырёв, и в исторической драме Виталия Мельникова «Царская охота», в которой она сыграла княжну Тараканову.

Смотреть онлайн Фильмы с Анной Самохиной

На счету звезды около 50 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Взбесившийся автобус», «Гангстеры в океане», «Тартюф», «Русский транзит», «Китайский сервиз», «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон», «Бандитский Петербург», «В стиле jazz», «Семейный дом» и «Гена-Бетон». В качестве художественного руководителя студии «Диапазон» в 1996-м представила на фестивале в Монако телефильм «Гроза над Русью», поставленный по «Князю Серебряному». Выступила продюсером документальной ленты «Сердобск — частица России».

Анна жила в Санкт-Петербурге, где, помимо кино, занималась бизнесом. Вместе со вторым мужем — владельцем кафе Дмитрием — они открыли вскоре получивший известность ресторан «Граф Суворовъ» и «Поручик Ржевский». Актриса выходила замуж и в третий раз — за одного из своих старых приятелей Евгения, но и этот брак оказался неудачным. Анна Самохина скончалась в два часа ночи 8 февраля 2010-го в хосписе № 3 в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Ее похоронили 10 февраля на Смоленском православном кладбище в Северной столице. При жизни актриса получила Приз имени Веры Холодной «Самая обворожительная».
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