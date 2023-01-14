В России 70-летие Джима Джармуша отметят большой ретроспективой

С 19 по 25 января «Иноекино» проведет в российских кинотеатрах большую ретроспективу Джима Джармуша
, приуроченную к 70-летнему юбилею иконы американского независимого кино. Об этом сообщает
пресс-служба компании.
Зрители смогут посмотреть семь классических фильмов режиссера — «Кофе и сигареты
», «Мертвец
», «Ночь на Земле
», «Таинственный поезд
», «Вне закона
», «Более странно, чем в раю
» и «Отпуск без конца
», — которые составляют важнейшую часть наследия Джармуша. Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Джим Джармуш является главным «иностранцем» среди американских режиссеров, поэтом мимолетных знакомств, вечных путешествий и сотканной из случайностей повседневности. Его картины представляют собой мозаику из характеров и диалогов и противятся стройным нарративам. Вселенная Джармуша — стильная, андеграундная и очень душевная — наводнена неуклюжими странниками, аутсайдерами и отщепенцами, стремящимися обрести свободу и одновременно найти точки соприкосновения с реальностью и другими людьми. Они попадают в нелепые передряги, много разговаривают, пьют кофе и курят, слушают музыку и постоянно куда-то едут. В своих работах Джармуш органично смешивает философию и поп-культуру, не чурается цитат и самоповторов, снимает суперзвезд кино и друзей-музыкантов. Один из них, Том Уэйтс
, нашел ключ к пониманию режиссера: «Он всегда чувствовал себя иммигрантом в мире подростков. Да так им и остался — благодушным, очарованным чужаком. Все его фильмы об этом».
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