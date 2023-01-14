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В России 70-летие Джима Джармуша отметят большой ретроспективой

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14 января 2023

С 19 по 25 января «Иноекино» проведет в российских кинотеатрах большую ретроспективу Джима Джармуша, приуроченную к 70-летнему юбилею иконы американского независимого кино. Об этом сообщает пресс-служба компании.


Зрители смогут посмотреть семь классических фильмов режиссера — «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца», — которые составляют важнейшую часть наследия Джармуша. Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Джим Джармуш является главным «иностранцем» среди американских режиссеров, поэтом мимолетных знакомств, вечных путешествий и сотканной из случайностей повседневности. Его картины представляют собой мозаику из характеров и диалогов и противятся стройным нарративам. Вселенная Джармуша — стильная, андеграундная и очень душевная — наводнена неуклюжими странниками, аутсайдерами и отщепенцами, стремящимися обрести свободу и одновременно найти точки соприкосновения с реальностью и другими людьми. Они попадают в нелепые передряги, много разговаривают, пьют кофе и курят, слушают музыку и постоянно куда-то едут. В своих работах Джармуш органично смешивает философию и поп-культуру, не чурается цитат и самоповторов, снимает суперзвезд кино и друзей-музыкантов. Один из них, Том Уэйтс, нашел ключ к пониманию режиссера: «Он всегда чувствовал себя иммигрантом в мире подростков. Да так им и остался — благодушным, очарованным чужаком. Все его фильмы об этом».
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№ 1
Lusia Happy   14.01.2023 - 15:30
вау, у нас даже решили отпраздновать юбилей такого человека. это как бы правильно, но все равно странно, что типо не начали его тоже отменять)) читать далее>>
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