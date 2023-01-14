«Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» могут объединить кроссовером

Создатели кинематографической вселенной Энн Райс, которую на канале AMC представляют сериалы «Интервью с вампиром
» и «Мэйфейрские ведьмы
», подумывают о кроссовере между двумя шоу, уверяет Deadline
.
По словам исполнительного продюсера сериалов Марка Джонсона
, зрители увидят «много связей, как с точки зрения персонажей, так и с точки зрения географии... Наверное, они больше всего будут напоминать "пасхальные яйца". Мы очень хотим связать миры воедино таким образом, чтобы это имело смысл. Конечно, с одной стороны, проекты совершенно разные, но тематически и с точки зрения того, как Энн Райс обращается с конкретным персонажем, мы хотим найти способ, чтобы он присутствовал в различных шоу»
.
Джонсон также поведал о персонаже, который присутствует в обоих шоу и представляет собой «пасхальное яйцо, связывающее все странным образом»
.
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