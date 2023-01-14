Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» могут объединить кроссовером

14 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
14 января 2023
Создатели кинематографической вселенной Энн Райс, которую на канале AMC представляют сериалы «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы», подумывают о кроссовере между двумя шоу, уверяет Deadline.

«Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» могут объединить кроссовером
фото: thewrap.com

По словам исполнительного продюсера сериалов Марка Джонсона, зрители увидят «много связей, как с точки зрения персонажей, так и с точки зрения географии... Наверное, они больше всего будут напоминать "пасхальные яйца". Мы очень хотим связать миры воедино таким образом, чтобы это имело смысл. Конечно, с одной стороны, проекты совершенно разные, но тематически и с точки зрения того, как Энн Райс обращается с конкретным персонажем, мы хотим найти способ, чтобы он присутствовал в различных шоу».

Джонсон также поведал о персонаже, который присутствует в обоих шоу и представляет собой «пасхальное яйцо, связывающее все странным образом».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   14.01.2023 - 15:31
хм, по-моему звучит даже прикольно и весьма нетипично. но так то вообще пока не очень понятно, как это можно объединить, кто вообще до такого догадался ахахах читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александра Даддарио возглавит «Мэйфейрских ведьм»
Звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон назначен Луи в телеверсии «Интервью с вампиром»
Сэм Рид заменит Тома Круза в телевизионной версии «Интервью с вампиром»
«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию
«Интервью с вампиром» затянется на целый сериал
персоны
Марк Джонсон
фильмы
Интервью с вампиромМэйфейрские ведьмы

анонс

Скорбим

Инна Чурикова
14 января ушла из жизни актриса Инна Чурикова.
Алексей Литвин
12 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Алексей Литвин.
Суламбек Мамилов
12 января ушёл из жизни режиссёр Суламбек Мамилов.
Наталья Садовская
12 января ушла из жизни артистка балета, педагог Наталья Садовская.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Людмила Загорская
Наталья Защипина
Илья Коробко
Кирилл Мугайских
Наталья Наум
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Куно Беккер
Фэй Данауэй
ЛЛ Кул Джей
Джорджия Молл
Эмили Уотсон
Карл Уэзерс
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram