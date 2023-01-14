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Не стало Инны Чуриковой

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Новости кино >>
14 января 2023

На 80-м году жизни не стало супруги Глеба Панфилова, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, выдающейся советской и российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой. Об этом сообщил ТАСС директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер.

Не стало Инны Чуриковой
фото: kuban24.tv

Инна Михайловна родилась 5 октября 1943 в городе Белeбей Башкирской АССР. В 1965-м окончила театральное училище им. М.С. Щепкина. Работала в Московском ТЮЗе. С 1975-го – актриса театра имени Ленинского комсомола. Член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и почетный член Российской Академии художеств.

В кино дебютировал в 1960-м, сыграв Райку в драме «Тучи над Борском». Знаковой ролью для актрисы стала Паша Строганова в шедевре Глеба Панфилова «Начало». На ее счету около 60 запоминающихся образов в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Тридцать три», «Неуловимые мстители», «Старшая сестра», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Валентина», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мёртвые души», «Курьер», «Ребро Адама», «Плащ Казановы», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Идиот», «Московская сага», «Самый лучший день!» и «Страна ОЗ».

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Обладательница множества престижных наград. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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№ 2
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   14.01.2023 - 15:43
Пожалуйста. Привет Королеве Елизавете. Вы ведь хотели Её увидеть. И моей бабушке ещё. читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   14.01.2023 - 15:42
самая печальная новость за день... понятно, что у нее уже был такой преклонный возраст, но все равно ужасно грустно, что не дожила до своих 80 лет читать далее>>
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фильмы
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