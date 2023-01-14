Не стало Инны Чуриковой

На 80-м году жизни не стало супруги Глеба Панфилова
, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, выдающейся советской и российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой
. Об этом сообщил ТАСС
директор «Ленкома Марка Захарова
» Марк Варшавер
.
Инна Михайловна
родилась 5 октября 1943 в городе Белeбей Башкирской АССР. В 1965-м окончила театральное училище им. М.С. Щепкина. Работала в Московском ТЮЗе
. С 1975-го – актриса театра имени Ленинского комсомола
. Член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и почетный член Российской Академии художеств.
В кино дебютировал в 1960-м, сыграв Райку в драме «Тучи над Борском
». Знаковой ролью для актрисы стала Паша Строганова в шедевре Глеба Панфилова «Начало
». На ее счету около 60 запоминающихся образов в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве
», «Морозко
», «Стряпуха
», «Тридцать три
», «Неуловимые мстители
», «Старшая сестра
», «В огне брода нет
», «Тот самый Мюнхгаузен
», «Валентина
», «Васса
», «Военно-полевой роман
», «Мёртвые души
», «Курьер
», «Ребро Адама
», «Плащ Казановы
», «Ширли-мырли
», «Благословите женщину
», «Идиот
», «Московская сага
», «Самый лучший день!
» и «Страна ОЗ
».
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Фильмы с Инной Чуриковой
Обладательница множества престижных наград. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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