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Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Весника

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Новости кино >>
15 января 2023
Сегодня, 15 января, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, знаменитого советского и российского актера театра и кино, театрального режиссера и писателя Евгения Весника.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Весника
фото: 7days.ru

Евгений Яковлевич родился 15 января 1923 года в Петрограде. Отец — видный деятель советской промышленности и первый директора завода «Криворожсталь» Яков Ильич Весник. Мама — Евгения Эммануиловна Немечек — являлась организатором движения жен инженерно-технических работников (ИТР), за что была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Именно ей принадлежит главная заслуга в строительстве в СССР детских оздоровительных лагерей. В 1937-м родителей репрессировали и будущему народному артисту пришлось скитаться без жилья и средств к существованию, подрабатывая и одновременно продолжая обучение. Участвовал в Великой Отечественной войне, командир огневого взвода Первой гвардейской корпусной артиллерийской бригады, гвардии младший лейтенант.

В 1948-м окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и был принят в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского. В 1954-м ушел в театр Сатиры. Первый в СССР исполнитель роли Остапа Бендера, сыграл его сначала в «Золотом теленке», который ставил Эммануил Краснянский в 1956-м, потом в «Двенадцати стульях», где режиссером был Эраст Гарин. В общей сложности сыграл «великого комбинатора» шестьсот раз. Играл в Малом театре и «Сфере». С середины 1950-х выступал на эстраде. Был членом Союза писателей. Автор 20-ти книг, среди которых «Абракадабры» и «Задушевные беседы со снежным человеком». В марте 2009-го вышли сразу две книги: «Записки артиста» и «Сумасшедшая память». Автор сценариев для телевидения и радио.

Смотреть онлайн Фильмы с Евгением Весником

В кино дебютировал в 1955-м, сыграв Родриго в «Отелло» Сергея Юткевича и Петра Замкового в социальной драме Юлия Райзмана «Урок жизни». За свою жизнь исполнил более 100 ролей. В частности, актера запомнили по фильмам «Дело № 306», «Старик Хоттабыч», «Обыкновенное чудо», «Я Вас любил...», «Новые приключения неуловимых», «Семь стариков и одна девушка», «Трембита», «Угрюм-река», «Вас вызывает Таймыр», «Приключения желтого чемоданчика», «Офицеры», «Чудак из пятого "Б"», «Три дня в Москве», «Это мы не проходили...», «Летучая мышь», «По улицам комод водили...», «Приключения Электроника», «Чародеи», «Единожды солгав...», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Мастер и Маргарита» и «Ширли-мырли». Много работал на дубляже, на радио, озвучивал мультфильмы («Первая скрипка», «Приключения Буратино», «Кот в сапогах», «Дед Мороз и лето», «Капризная принцесса», «Кентервильское привидение», «Пес в сапогах» и многие другие).

Был четырежды женат, одна из супруг — знаменитая Ляля Чёрная. Лауреат множества государственных наград, включая Ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За взятие Кенигсберга». Евгения Весника не стало 10 апреля 2009-го в московской больнице после инсульта. Похороны мастера состоялись 14 апреля на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Его сын Евгений спродюсировал ленту «Зона Любэ», где также сыграл одну из ролей.
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Вас вызывает ТаймырДед Мороз и летоДело № 306Единожды солгав...Зона ЛюбэКапризная принцессаКентервильское привидениеКот в сапогахЛетучая мышьМастер и МаргаритаНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дождиНовые приключения неуловимыхОбыкновенное чудоОтеллоОфицерыПервая скрипкаПёс в сапогахПо улицам комод водили...Приключения БуратиноПриключения жёлтого чемоданчикаПриключения ЭлектроникаСемь стариков и одна девушкаСтарик ХоттабычТрембитаТри дня в МосквеУгрюм-рекаУрок жизниЧародеиЧудак из пятого "Б"Ширли-мырлиЭто мы не проходили...Я Вас любил...
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