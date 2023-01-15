Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Весника

Сегодня, 15 января, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, знаменитого советского и российского актера театра и кино, театрального режиссера и писателя Евгения Весника
.
Евгений Яковлевич
родился 15 января 1923 года в Петрограде. Отец — видный деятель советской промышленности и первый директора завода «Криворожсталь» Яков Ильич Весник. Мама — Евгения Эммануиловна Немечек — являлась организатором движения жен инженерно-технических работников (ИТР), за что была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Именно ей принадлежит главная заслуга в строительстве в СССР детских оздоровительных лагерей. В 1937-м родителей репрессировали и будущему народному артисту пришлось скитаться без жилья и средств к существованию, подрабатывая и одновременно продолжая обучение. Участвовал в Великой Отечественной войне, командир огневого взвода Первой гвардейской корпусной артиллерийской бригады, гвардии младший лейтенант.
В 1948-м окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и был принят в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского
. В 1954-м ушел в театр Сатиры
. Первый в СССР исполнитель роли Остапа Бендера, сыграл его сначала в «Золотом теленке», который ставил Эммануил Краснянский
в 1956-м, потом в «Двенадцати стульях», где режиссером был Эраст Гарин
. В общей сложности сыграл «великого комбинатора» шестьсот раз. Играл в Малом театре
и «Сфере
». С середины 1950-х выступал на эстраде. Был членом Союза писателей. Автор 20-ти книг, среди которых «Абракадабры» и «Задушевные беседы со снежным человеком». В марте 2009-го вышли сразу две книги: «Записки артиста» и «Сумасшедшая память». Автор сценариев для телевидения и радио.
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Фильмы с Евгением Весником
В кино дебютировал в 1955-м, сыграв Родриго в «Отелло
» Сергея Юткевича
и Петра Замкового в социальной драме Юлия Райзмана
«Урок жизни
». За свою жизнь исполнил более 100 ролей. В частности, актера запомнили по фильмам «Дело № 306
», «Старик Хоттабыч
», «Обыкновенное чудо
», «Я Вас любил...
», «Новые приключения неуловимых
», «Семь стариков и одна девушка
», «Трембита
», «Угрюм-река
», «Вас вызывает Таймыр
», «Приключения желтого чемоданчика
», «Офицеры
», «Чудак из пятого "Б"
», «Три дня в Москве
», «Это мы не проходили...
», «Летучая мышь
», «По улицам комод водили...
», «Приключения Электроника
», «Чародеи
», «Единожды солгав...
», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
», «Мастер и Маргарита
» и «Ширли-мырли
». Много работал на дубляже, на радио, озвучивал мультфильмы («Первая скрипка
», «Приключения Буратино
», «Кот в сапогах
», «Дед Мороз и лето
», «Капризная принцесса
», «Кентервильское привидение
», «Пес в сапогах
» и многие другие).
Был четырежды женат, одна из супруг — знаменитая Ляля Чёрная
. Лауреат множества государственных наград, включая Ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За взятие Кенигсберга». Евгения Весника не стало 10 апреля 2009-го в московской больнице после инсульта. Похороны мастера состоялись 14 апреля на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Его сын Евгений
спродюсировал ленту «Зона Любэ
», где также сыграл одну из ролей.
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