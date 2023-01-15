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«Чебурашка» собрал 4 млрд рублей

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Новости кино >>
15 января 2023
«Чебурашка», на днях обогнавший по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона, стал абсолютным лидером среди самых кассовых фильмов в истории российского проката. За две недели широких показов российская лента преодолела отметку в 4 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС. При этом посещаемость картины достигла предварительной отметки в 12,5 млн человек.

«Чебурашка» собрал 4 млрд рублей

Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата.

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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