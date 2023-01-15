«Чебурашка» собрал 4 млрд рублей

«Чебурашка
», на днях обогнавший по сборам «Аватар
» Джеймса Кэмерона
, стал абсолютным лидером среди самых кассовых фильмов в истории российского проката. За две недели широких показов российская лента преодолела отметку в 4 млрд рублей, свидетельствуют
данные ЕАИС. При этом посещаемость картины достигла предварительной отметки в 12,5 млн человек.
Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата.
За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко
. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина
. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш
. В фильме также сыграли Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Фёдор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и другие актеры.
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