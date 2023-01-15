Не стало Вахтанга Кикабидзе

На 85-м году жизни не стало народного артиста Грузинской ССР, выдающегося советского и грузинского актера, сценариста, кинорежиссера и певца Вахтанга Кикабидзе
. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на грузинский телеканал «Мтавари архи».
Вахтанг Константинович
родился в Тбилиси 19 июля 1938 года и с ранних лет был близок к искусству. Будущий актер интересовался музыкой, всерьез увлекался рисованием, а в старшей школе начал заниматься пением. Учился в Тбилисском университете.
Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году: тогда ему досталась одна из главных ролей в комедии Николоза Санишвили
«Встреча в горах
». В его фильмографии более 45 картин. Среди знаковых работ актера – ленты «Не горюй!
», «Мимино
», «Мелодии Верийского квартала
», «Пропавшая экспедиция
», «ТАСС уполномочен заявить...
» и другие. В 1981-м он впервые по собственному сценарию снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!
». Лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей, а также Государственной премии СССР.
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