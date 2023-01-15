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Не стало Вахтанга Кикабидзе

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Новости кино >>
15 января 2023

На 85-м году жизни не стало народного артиста Грузинской ССР, выдающегося советского и грузинского актера, сценариста, кинорежиссера и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «Мтавари архи».

Не стало Вахтанга Кикабидзе
фото: profile.ru

Вахтанг Константинович родился в Тбилиси 19 июля 1938 года и с ранних лет был близок к искусству. Будущий актер интересовался музыкой, всерьез увлекался рисованием, а в старшей школе начал заниматься пением. Учился в Тбилисском университете.

Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году: тогда ему досталась одна из главных ролей в комедии Николоза Санишвили «Встреча в горах». В его фильмографии более 45 картин. Среди знаковых работ актера – ленты «Не горюй!», «Мимино», «Мелодии Верийского квартала», «Пропавшая экспедиция», «ТАСС уполномочен заявить...» и другие. В 1981-м он впервые по собственному сценарию снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!». Лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей, а также Государственной премии СССР.
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