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«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли станет сериалом

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15 января 2023
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли обретет многосерийную телеверсию. Согласно Deadline, производством сериала занимаются студия Sony Pictures Television и сценарист Джеймс Нинг.

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли станет сериалом
фото: deadline.com

Нинг отвечает за адаптацию всех пяти книг пенталогии Ванга Делу «Аист железный», посвященных юксиям — членам древнего китайского рода воинов.

События фильма 2000 года разворачиваются в Китае XIX века. По сюжету мастер боевых искусств Ли и его возлюбленная ищут похищенный меч «Зеленый дракон». Они узнают, что кража меча связана с темными, древними обрядами чести и отмщения. Маленькая Цанг выдает себя за воина в придорожной харчевне, вступая в схватку с дюжиной вооруженных бандитов. Картина с Юнь-Фатом Чоу, Мишель Йео, Цзыи Чжан и Чаном Чэнем удостоена четырех «Оскаров».
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персоны
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Крадущийся тигр, затаившийся дракон

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