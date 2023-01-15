«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли станет сериалом

что почитать?

Трагикомедия Мартина Макдонаха о конце дружбы, пустоте внутри и далеких боевых действиях

По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации

СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова

Выдающейся актрисе было 79 лет

Новости кино

«Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля

События будут развиваться спустя три года после окончания третьего сезона