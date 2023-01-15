«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли станет сериалом

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон
» Энга Ли
обретет многосерийную телеверсию. Согласно Deadline
, производством сериала занимаются студия Sony Pictures Television и сценарист Джеймс Нинг.
Нинг отвечает за адаптацию всех пяти книг пенталогии Ванга Делу «Аист железный», посвященных юксиям — членам древнего китайского рода воинов.
События фильма 2000 года разворачиваются в Китае XIX века. По сюжету мастер боевых искусств Ли и его возлюбленная ищут похищенный меч «Зеленый дракон». Они узнают, что кража меча связана с темными, древними обрядами чести и отмщения. Маленькая Цанг выдает себя за воина в придорожной харчевне, вступая в схватку с дюжиной вооруженных бандитов. Картина с Юнь-Фатом Чоу
, Мишель Йео
, Цзыи Чжан
и Чаном Чэнем
удостоена четырех «Оскаров».
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