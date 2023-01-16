Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент «Не хороните меня без Ивана
» режиссёра Любови Борисовой
(«Надо мною солнце не садится
»). В нём главный герой знакомится с женщиной, потерявшей всю семью.
Эта правдивая история произошла в 1910 году в Восточной Сибири, на просторах Якутии. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только русский, сын священника, Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.
«Фильм основан на реальных событиях
, — поделилась Любовь Борисова. — Для сценария я взяла за основу забавный эпизод из жизни художника и этнографа Ивана Васильевича Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал летаргическим сном. Бересекова отпевали в церкви, когда он внезапно проснулся и напугал до смерти псаломщика — младшего брата Попова. «Покойник» пришел за помощью в юрту Попова, который выяснил природу его заболевания. С тех пор Бересеков говорил людям, что если он умрет в следующий раз, то без художника Ивана Попова его нельзя хоронить. Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным. Главной темой фильма звучит философия красоты окружающего нас мира. Ведь в природе всё гармонично, а значит, красиво. В этом секрет счастья якутского народа
».
Главные роли в картине исполнили Дарюс Гумаускас
и Александр Чичахов
.
Лента завоевала главный приз за лучший фильм на первом российском фестивале авторского кино «Зимний», а также отмечена специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане и дипломом «За дебют с пожеланием большого творческого пути» VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».
В российский прокат фильм «Не хороните меня без Ивана
» выйдет 26 января
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