Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана»

16 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
16 января 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент «Не хороните меня без Ивана» режиссёра Любови БорисовойНадо мною солнце не садится»). В нём главный герой знакомится с женщиной, потерявшей всю семью.


Эта правдивая история произошла в 1910 году в Восточной Сибири, на просторах Якутии. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только русский, сын священника, Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

«Фильм основан на реальных событиях, — поделилась Любовь Борисова. — Для сценария я взяла за основу забавный эпизод из жизни художника и этнографа Ивана Васильевича Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал летаргическим сном. Бересекова отпевали в церкви, когда он внезапно проснулся и напугал до смерти псаломщика — младшего брата Попова. «Покойник» пришел за помощью в юрту Попова, который выяснил природу его заболевания. С тех пор Бересеков говорил людям, что если он умрет в следующий раз, то без художника Ивана Попова его нельзя хоронить. Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным. Главной темой фильма звучит философия красоты окружающего нас мира. Ведь в природе всё гармонично, а значит, красиво. В этом секрет счастья якутского народа».

Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана»

Главные роли в картине исполнили Дарюс Гумаускас и Александр Чичахов.

Лента завоевала главный приз за лучший фильм на первом российском фестивале авторского кино «Зимний», а также отмечена специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане и дипломом «За дебют с пожеланием большого творческого пути» VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

В российский прокат фильм «Не хороните меня без Ивана» выйдет 26 января
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января
Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»
Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»
Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний»
Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
Поиск по меткам
якутское кино
персоны
Любовь Борисова (II)Дарюс ГумаускасАлександр Чичахов
фильмы
Не хороните меня без Ивана

фотографии >>
Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана» фотографии
Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана» фотографии
Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана» фотографии
Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Скорбим

Ольга Вардашева
15 января ушла из жизни певица Ольга Вардашева.
Генрих Казарьян
15 января ушёл из жизни актёр Генрих Казарьян.
Вахтанг Кикабидзе
15 января ушёл из жизни актёр Вахтанг Кикабидзе.
Инна Чурикова
14 января ушла из жизни актриса Инна Чурикова.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Василий Лановой
Леонид Марченко
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Юрий Соловьёв
Елизавета Солодова
Ришар Боринже
Войцех Высоцкий
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
Дэвид Чокачи
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
Кобра
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2022
Верблюжья дуга
трагикомедия
Россия, 2022
На краю
триллер
Великобритания, 2021
13 изгнаний дьявола
фильм ужасов
Испания, 2022
Молодость
трагикомедия
Россия, 2022
Отзвуки прошлого
боевик, вестерн
США, 2023
Путь за мечтой
биография, спортивный фильм
Россия, 2022
Турбозавры. Зимние приключения
приключения, семейное кино
Россия, 2023
Хоккей — навсегда!
драма, спортивный фильм
Чехия, Словакия, Латвия, 2020
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен