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Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь»

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16 января 2023

Режиссер сериалов «Триггер» и «Эпидемия-2» Дмитрий Тюрин снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь» про подростка, который выжил после пожара и вынужден теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где состоится премьера проекта.

Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«У нас был длинный подготовительный период. Наверное, самый длинный и самый большой в моём опыте. В проекте очень много компьютерной графики, трюков, которые нужно придумать, раскадрировать, понять, как их реализовать. Ведь история мистическая и насыщена разными существами, которых мы не видим в реальности. Процесс разработки довольно долгий. Самое главное для меня — не мистическая составляющая и не техническое оснащение — человеческие взаимоотношения. Вечная тема отцов и детей. В нашем случае — матери и сына. В такой теме всегда можно найти что-то новое. Я надеюсь, что мы это нащупали и постараемся донести важные смыслы до зрителя», – говорит Тюрин.

По сюжету 14-летнему Жене Кирсанову помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мать, и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.

«"Мы здесь, чтобы вам помочь" – современный и актуальный проект. Мы рады, что создатели таких проектов, как «Выжившие» и «Эпидемия» вместе работают над масштабным мистическим блокбастером. Они здесь, чтобы вам помочь смотреть Okko», – отмечает продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

В сериале сыграют Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Марьяна Спивак, Вадим Филипченков, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Александр Робак и другие. Производством восьмисерийного проекта занимаются кинокомпания LOOKFILM совместно с компанией «Место силы» и Originals Production. Съемки пройдут в Казахстане и продлятся до середины весны 2023 года.
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Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь» фотографии
Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь» фотографии
Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь» фотографии
Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь» фотографии
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