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Режиссер «Чебурашки» станет одним из кураторов лаборатории «Ленфильм-дебют»

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Новости кино >>
16 января 2023
«Ленфильм-дебют» объявляет о начале приема заявок на участие в новом сезоне своей лаборатории. 10 дебютантов под руководством профессионалов индустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов. Заявки можно присылать до 20 марта, а сама лаборатория пройдет с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм».

Режиссер «Чебурашки» станет одним из кураторов лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: Пресс-служба лаборатории "Ленфильм-дебют"

Стать участником смогут начинающие режиссеры и сценаристы, прошедшие предварительный конкурсный отбор. К рассмотрению принимаются сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов. Заявку подает режиссер, который должен быть дебютантом в полном метре, однако уже имеет одну законченную киноработу (короткометражка, веб-сериал, документальный фильм). Задача Лаборатории – не только помочь доработать сценарий дебютного фильма, но и дать возможность молодым режиссерам и сценаристам узнать, как устроена киноиндустрия. Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия «Ленфильм» отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ. Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних студентов на время очных сессий.

«Лаборатория – это отличный способ открыть новые имена, а индустрия всегда нуждается в уникальных авторских голосах. Поддержка дебютного кино остается одним из приоритетных направлений деятельности «Ленфильма». Мы довольны результатами первого сезона лаборатории и в целом сохраняем тот же формат. Мы очень ждем участников из всех уголков страны, уверен, что в этом году мы увидим их в нашей лаборатории», – говорит генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

В апреле будет объявлен шорт-лист из 30 проектов. Финальный список участников появится в мае. Старт учебного курса запланирован на июнь 2023 года. Так же, как и в прошлом году, состоятся три очные сессии в Санкт-Петербурге. Среди лекторов, с которыми встретятся дебютанты – Марина Разбежкина, Андрей Апостолов, Всеволод Коршунов, Анна Гудкова, Ольга Хлебникова, Александр Симонов. О своем опыте работы в кинематографе расскажут и кураторы лаборатории. Ими выступят Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас, Николай Хомерики и Дмитрий Дьяченко.

Руководитель второй лаборатории «Ленфильм-дебют» – Александра Васнецова, мастер курса прошлого года. В этом году она выступит мастером совместно с кинокритиком, редактором и историком кино Николаем Корнацким.

Первая лаборатория состоялась в 2022 году, инициатором и руководителем которой выступила продюсер компании «СТВ», основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд. Участниками первого выпуска стали авторы десяти проектов, отобранных из 595 заявок, поданных из 80 городов России. На финальном питчинге дебютанты представляли свои сценарии представителям кинокомпаний «СТВ», 1-2-3 Production, МТС Медиа/KION, Metrafilms, Look Film, «Водород», «Друг друга» и др. Киностудия «Ленфильм» по результатам питчинга взяла в работу проект режиссера Марии Барсуковой «Ноль целых».
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персоны
Бакур БакурадзеЛюбовь Борисова (II)Александр ВелединскийАнна ГудковаНаталья ДроздДмитрий ДьяченкоВсеволод КоршуновНаталья КудряшоваАнна ПармасМаксим ПежемскийАлексей ПопогребскийАндрей ПрошкинМарина РазбежкинаАлександр Симонов (III)Ольга Хлебникова (II)Николай ХомерикиФёдор Щербаков (II)

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