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Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

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16 января 2023

В возрасте 95 лет умерла легенда итальянского кино, актриса Джина Лоллобриджида, сообщает издание la Repubblica.

Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Актриса родилась 4 июля 1927 года в городе Субиако, в центре Италии в бедной многодетной семье работников по изготовлению мебели. Детство она провела в небольшой живописной горной деревне. С детства она мечтала вырваться из нищеты и стать кинозвездой. В 1945 году ее семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница – рисованием карикатур и шаржей. В то же время она брала уроки оперного вокала и занималась в театральном училище. В 1946 году Лоллобриджида начала сниматься в эпизодических ролях, а годом позже заняла третье место в конкурсе красоты «Мисс Италия».

Первым своим успехом в большом кино она обязана фильму французского режиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан» с уже знаменитым тогда Жераром Филипом в главной роли. После выхода картины на экраны Лоллобриджида стала невероятно популярной.

Ее дебют в Голливуде состоялся в 1956 году. Среди известных фильмов с ее участием – «Собор Парижской Богоматери», «Соломон и царица Савская», «Бурное море». В конце 60-х годов Джина реже стала появляться на экране, а затем в ее актерской карьере наступил многолетний перерыв: «Надо, чтобы каждая следующая роль была лучше предыдущей, а это трудно, учитывая стандартные сценарии. Я бы предпочла сниматься не в дорогих боевиках, а в картинах режиссеров, которые что-то ищут, стремятся говорить с экрана правду», — объясняла она. Работу в кино заменили увлечения – рисование, фотографирование, лепка, путешествия и семейная жизнь.

В итоге карьера актрисы пошла на спад и почти завершилась в 1973 году участием в фильме «Смертный грех». В течение последующих десятилетий она снялась всего в паре фильмов, но занялась фотожурналистикой, и среди знаменитостей, фотографии которых она делала, были Пол Ньюман, Сальвадор Дали, Фидель Кастро, а также сборная Германии по футболу. В 1973 году её работы были опубликованы в журнале Italia Mia.

В 1976 году актриса решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Кастро. В то время она находилась на вершине популярности – о таланте и красоте Лоллобриджиды ходили легенды, перед ней открывались двери Королевского дворца в Лондоне и Белого Дома. В 1986 года Джина выступила в качестве председателя жюри на Берлинском кинофестивале. В 1999-м баллотировалась в Европарламент, на добровольных началах сотрудничала с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.
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