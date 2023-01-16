Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

анонс

Заявки на бесплатное обучение принимаются до 20 марта

16 января

Режиссер «Триггера» и «Эпидемии-2» снимает мистический сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Проект расскажет о подростке, который выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами