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«13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон

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Новости кино >>
16 января 2023
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой, премьера которого состоялась на Иви 22 декабря 2022 года, официально продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон

В первом сезоне амбициозный хирург с неизлечимой болезнью Кирилл (Козловский) устраивается в необычную больницу, где одного таланта и научных знаний оказывается недостаточно. Местные врачи вынуждены бороться со сверхъестественными силами, угрожающими здоровью пациентов. Каждое дело – это закрученный квест за чертой привычной реальности и напряженный вызов: болезни, демонам, самому себе.

«Мы изначально рассчитывали эту историю как многосезонную и "мир" 13-й клинической пока представляет собой только торчащий из воды кусочек айсберга. Было бы обидно не рассказать больше про этих персонажей. Во втором сезоне мы надеемся дать зрителю более глубокое представление о судьбе и работе рядовых сотрудников клиники. При этом, не забывая и про центральную линию: в 13-й клинической возможна смена руководства и это волнует как персонал, так и демонов на "той стороне"», – говорит автор сценария Андрей Золотарев.

По словам представителей Иви, работа над вторым сезоном уже активно идет и в продолжении появятся новые персонажи.
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«13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон фотографии
«13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон фотографии
«13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон фотографии
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