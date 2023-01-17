Там чудеса, там леший бродит: как снимался второй сезон «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным

Саму Пермь от съемочной локации в поселке Усть-Койва отделяет около 200 км. Примерно за час до места назначения исчезает любая сотовая связь, немногим позже заканчивается и ровная асфальтированная дорога. Маленькая деревенька расположилась в притоке реки Чусовая, которая протекает по двум частям света, соединяя Азию с Европой. Летом пермяки приезжают в поселок как на дачу, а зимовать остаются максимум десять семей. Связь с миром здесь осуществляется по таксофону – зато звонить, по словам жителей, можно совершенно бесплатно куда угодно, хоть в Америку.
Ближе к девяти утра артисты уже начали репетицию на площадке – не в специально отстроенной декорации, а в реальном доме, где, по сюжету, поселилась ведьма в исполнении Ёлы Санько. «Чем больше абсурда, тем лучше», – восклицала актриса, вычитывая свои колдовские реплики. Вскоре в кадре появились и серый волк (его «сыграла» собака породы хаски), и шаман, которым, как стало известно в первом сезоне, оказался Андрей Мерзликин.
Смотреть онлайнПервый сезон «Территории»
Своего персонажа артист не оправдывает, но и не порицает: «Не могу сказать, что Николай – предатель. Это человек с определенной, пусть и не совсем гуманной целью. Знаете, про хороших людей не так увлекательно снимать фильмы. Всем интереснее, когда человек оступается, грешит – в общем, всё, что касается падения, сразу в кино. Мне в отличие от моего героя нравится познавать самого себя, это ведь бесконечный путь. Николая же такой процесс ничуть не привлекает. Он к себе относится с какой-то нелюбовью, полагая, что только внешние силы сделают его лучше. Но по факту нужно искать не силу, а способ ее правильного применения. В этом основа любой драматургии: добро побеждает зло, так как зло не имеет цели, и потому оно конечно – где зародилось там и погибает. А добро бесконечно».
фото: Маша Бороденко
Во время перестановки реквизита хозяйка хаски-волка поспешила сделать с Мерзликиным фото на память. Откуда-то рядом появились несколько местных мужичков и тоже попросили сделать снимки. Вообще с пермяками у актера завязались дружеские отношения: с некоторыми вместе ходили в баню и обменивались телефонами. Те, в свою очередь, звонили, сообщая, что заготовили съедобные гостинцы и ждут в гости.
В команду проекта, помимо массовки, частично вошли местные жители. За подбор натурных объектов отвечал локейшн-менеджер Евгений Пугин, который занимается туризмом в Пермском крае. Сотрудничать с кинематографистами он начал в 2013 году с картины «Географ глобус пропил», и с тех пор «Территория» стала 16-м кинопроектом, снятым в регионе.
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Большая часть локаций второго сезона находится в радиусе 20-30 км от Горнозаводска. Наряду с новыми объектами – как природными, так и рукотворными – зритель увидит знакомые места. В их числе церковь деревни Мурзино — а именно жилой дом, который специально для съемок увенчали куполом. Ничего не заподозрившие жители даже крестились, проходя мимо. Команда сериала была уверена, что спустя два года хозяева точно не разрешат им повторить подобный трюк. «Чудом удалось договориться с владельцем, что мы снова повесим купол, отснимем нужные эпизоды осенью, а потом проделаем то же самое зимой. Но, оценив положение, поняли, что спускать купол с крыши будет довольно сложно. В конце концов эта семейная пара дала добро, чтобы 2,5 месяца пожить «в церкви». Когда все было утверждено, я приехал на предприятие договариваться с крановщиком. Им оказался владелец этого дома», – рассказал Пугин.
фото: Good Story media
Съемочный день, отведенный для визита прессы, продолжал удивлять сменой мест действия. Из жилища колдуньи – по воде, пешком и на машинах – команда направлялась на берег Чусовой, где расположен камень «Дыроватые Ребра» с самой большой аркой на реке. Солнце близилось к зениту, температура увеличилась почти на 10 градусов, и термобелье перестало казаться само собой разумеющимся – на контрасте с утром, когда траву еще покрывал иней. Временами между дублями воцарялась такая тишина, что было слышно лишь пение сверчков.
Стоя по пояс в воде, операторы в гидрокостюмах устанавливали камеры на эпл-боксы (ничего общего с компанией Apple, просто на заре кинематографа подставкой под камеру служили ящики для яблок). Прибывшие на площадку Глеб Калюжный и Ксения Отинова настраивались на сцену, лежа на камнях под лучами солнца. Через пару минут им пришлось по грудь погрузиться в реку. И повторить подобные заходы несколько раз – с перерывом на обливания теплой водой и поход в перевозную баню. Когда эпизод отсняли, Калюжный даже устроил небольшой заплыв. Морально он готовился к более сложным условиям, помня, что во время работы над первым сезоном у актеров из-за сильного течения реки была специальная страховка, прикрепленная к берегу. Здесь же наблюдающий за порядком МЧСник течение назвал «туристическим».
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Сцену в реке Ксения Отинова тоже не относит к разряду экстремальных. Куда тяжелее и холоднее ей было в четыре утра под дождем – так команду встречал первый съемочный день продолжения «Территории». Из-за подобных эпизодов актрисе было сложнее настроиться на второй сезон, ведь она уже знала, чего ожидать. Андрей Мерзликин эту же ночную смену описал так: «При минусовой температуре капли дождя превращались в корочку льда. Если герой предусмотрительный и, как мой персонаж, надел шапку, ему повезло. В отличие от остальных моих партнеров. Смотря на Алексея Розина, мне было не просто холодно – я боялся неправильно текст сказать, потому что не дай бог будет дополнительный дубль». Но подытожил артист иначе: «Второй сезон я ждал с большим нетерпением и радостью, как когда-то новую смену в пионерском лагере».
фото: Маша Бороденко
В дороге до поселка вместе с другими журналистами решили освежить в памяти первый сезон «Территории», что оказалось ошибочно для людей с неплохой фантазией – да и еще и в темное время суток, когда путь перестают освещать фонари. Потому в разговоре не обошлось без вопросов про столкновения с мистикой, которая в Пермском крае начинают казаться вполне реальной. По крайней мере, скепсис понемногу улетучивается. Андрей Мерзликин на этот счет отшутился: «Смотря что такое мистика. Я вот встретил свою супругу, 15 лет живем. Все разводятся, ругаются, а мы вместе. Что это, если не чудо». А у Ксении Отиновой, напротив, нашлась реальная история, связанная с икоткой, вселяющейся в героев сериала: «Я сама коми-пермячка. В художественно-постановочном цехе проекта работает мой друг Святослав, с которым мы вместе выросли. Как и наши с Асей (Анастасией Чистяковой – Прим. ред.) героини, он филолог по образованию. Во время обучения там была практика: ездили по деревням, общались с местными. Потом он мне включал запись с бабушкой-икоткой. Чтобы она заговорила не своим голосом, нужно было назвать заветное слово. И преподаватель группы будто невзначай сделал это. Бабушка начала произносить слова как бы на вдохе, переменилась в лице, а потом ушла на кухню и материлась там».
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По словам Мерзликина, после просмотра «Территории» коми-пермяки писали ему, хотели обсудить сериал и то, как в нем изображены местные поверья. «В любом месте с наступлением темноты окружающий мир становится более пугающим. Здесь, в Пермском крае, всё больше, чем человек, – и деревья, и пространство. От этого бывает не по себе. Но это не такой священный страх. Просто ты чувствуешь свою малость по сравнению с природой и понимаешь свое место на Земле. Все мистические поверья ведь появляются из-за большого процента неизвестности», – добавил артист.
Создатели сериала обещают, что в продолжении «Территории» фокус будет смещен на раскрытие персонажей, и каст пополнится новыми артистами. При этом подробности сюжета остаются в тайне, а на прямолинейный вопрос журналистов, все ли герои останутся живы, креативный продюсер Тимофей Шарипов интригующе отвечает: «У коми-пермяков все очень относительно, нет понятия «живой» или «мертвый», «хорошо» или «плохо». Условно говоря, если колдун помог человеку выпрямить спину – это хорошо. А если этот человек потом в результате погиб – плохо. Грань между чем-то благим и губительным очень размыта. Пермяки в отличие от нас об этом прямо говорят, что в том числе отразится в сюжете».
Второй сезон «Территории» в онлайн-кинотеатре Premier с 19 января.
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