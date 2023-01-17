Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение!

В сети появился трейлер продолжения «Созданного в Бездне
». Правда, из трейлера неясно, ждет ли нас новый полнометражный фильм сэйнэн
-франшизы, или третий сезон. Второй выходил прошлым летом
.
Адаптация манги Акихито Цукуси
рассказывает о приключениях 12-летней сиротки Рико. Девочка живет в городке Орф, стоящем на самом краю Бездны — огромной многоуровневой впадины, уходящей глубоко в недра Земли. Никто не знает, где заканчивается гигантский обрыв, но из года в год многочисленные искатели приключений и авантюристы, называющие себя исследователями, отправляются в разведывательные экспедиции. Вернувшиеся счастливчики рассказывают о таинственных существах, чудесных артефактах и осколках ушедшей цивилизации. Однажды на одном из уровней таинственного карьера Рико обнаруживает робота с амнезией и дает ему имя Рег. Вместе с новым компаньоном она отправляется на поиски матери — легендарной исследовательницы Лизы Искоренительницы, много лет назад сгинувшей в ненасытных глубинах Бездны.
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«Баракамон» — еще одно аниме от студии Kinema Citrus
Экранизация от студии Kinema Citrus
(«Знойный пинг-понг
», «Восхождение героя щита
») стартовала в 2017 году и на сегодняшний день насчитывает два сезона, три полнометражных фильма («Созданный в Бездне: Рассвет путешествия
», «Созданный в Бездне: Блуждающие сумерки
», «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души
»), а также 12-минутный спин-офф «Повседневная жизнь Марулк
».
Первый том манги вышел в 2012 году, и в настоящее время печатная версия опережает аниме-адаптацию всего на три главы. О продолжении манги пока тоже ничего неизвестно.
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