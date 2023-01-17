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Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение!

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Новости кино >>
17 января 2023

В сети появился трейлер продолжения «Созданного в Бездне». Правда, из трейлера неясно, ждет ли нас новый полнометражный фильм сэйнэн-франшизы, или третий сезон. Второй выходил прошлым летом.


Адаптация манги Акихито Цукуси рассказывает о приключениях 12-летней сиротки Рико. Девочка живет в городке Орф, стоящем на самом краю Бездны — огромной многоуровневой впадины, уходящей глубоко в недра Земли. Никто не знает, где заканчивается гигантский обрыв, но из года в год многочисленные искатели приключений и авантюристы, называющие себя исследователями, отправляются в разведывательные экспедиции. Вернувшиеся счастливчики рассказывают о таинственных существах, чудесных артефактах и осколках ушедшей цивилизации. Однажды на одном из уровней таинственного карьера Рико обнаруживает робота с амнезией и дает ему имя Рег. Вместе с новым компаньоном она отправляется на поиски матери — легендарной исследовательницы Лизы Искоренительницы, много лет назад сгинувшей в ненасытных глубинах Бездны.

Читать «Баракамон» — еще одно аниме от студии Kinema Citrus
Экранизация от студии Kinema CitrusЗнойный пинг-понг», «Восхождение героя щита») стартовала в 2017 году и на сегодняшний день насчитывает два сезона, три полнометражных фильма («Созданный в Бездне: Рассвет путешествия», «Созданный в Бездне: Блуждающие сумерки», «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души»), а также 12-минутный спин-офф «Повседневная жизнь Марулк».

Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение!

Первый том манги вышел в 2012 году, и в настоящее время печатная версия опережает аниме-адаптацию всего на три главы. О продолжении манги пока тоже ничего неизвестно.
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Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение! фотографии
Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение! фотографии
Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение! фотографии
Пропасть, исполин и мечты в ролике аниме «Созданный в Бездне». Анонсировали продолжение! фотографии
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