Путь «Чебурашки»: теперь российский фильм обогнал «Аватар» и по количеству зрителей

Российский фильм «Чебурашка
», еще позавчера установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 4 млрд рублей кассовых сборов, наконец преодолел своего главного конкурента «Аватар
» и по количеству зрителей. Так что уже никакая инфляция не помешает считать новое прочтение советской классики самым популярным отечественным фильмом.
На данный момент у «Чебурашки», как свидетельствуют данные ЕАИС
, не только 4,3 млрд кассовых сборов, но и 13,6 млн зрителей. У выходившего больше 10 лет назад «Аватара», который прокатывался в том числе в премиальных форматах IMAX, было 3,5 млрд рублей и 13 млн 466 тысяч зрителей.
За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко
. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина
. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш
. В фильме также сыграли Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Федор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и другие актеры.
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