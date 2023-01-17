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Путь «Чебурашки»: теперь российский фильм обогнал «Аватар» и по количеству зрителей

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Новости кино >>
17 января 2023
Российский фильм «Чебурашка», еще позавчера установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 4 млрд рублей кассовых сборов, наконец преодолел своего главного конкурента «Аватар» и по количеству зрителей. Так что уже никакая инфляция не помешает считать новое прочтение советской классики самым популярным отечественным фильмом.

Путь «Чебурашки»: теперь российский фильм обогнал «Аватар» и по количеству зрителей


На данный момент у «Чебурашки», как свидетельствуют данные ЕАИС, не только 4,3 млрд кассовых сборов, но и 13,6 млн зрителей. У выходившего больше 10 лет назад «Аватара», который прокатывался в том числе в премиальных форматах IMAX, было 3,5 млрд рублей и 13 млн 466 тысяч зрителей.

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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