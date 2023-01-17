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«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля

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Новости кино >>
17 января 2023
Премьера психологического детектива «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым состоится 3 февраля в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.

«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов), а следом находят тело второй девочки. Исчезновения девочек продолжаются… Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить «тайну исповеди». Он сообщает о Нестерове следователю СК (Михаил Тройник). Этот шаг становится роковым…

Каждый из героев этой полифонической истории одержим своим искушением, у каждого – свой «комплекс бога». История неумолимо движется к катастрофе, последствия которой придется устранять психиатру, чтобы самому разобраться, что на самом деле произошло и кто стоит за похищениями детей. И поможет ему в этом лучший друг пианиста Кости Зобнина – Бруно (Николай Шрайбер).

Сценарий сериала написала Алена Званцова, режиссером стала Флюза Фархшатова продюсерами выступили Игорь Мишин, Максим Филатов, Александр Плотников.

«Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал – скрупулезно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл. Кроме того, я был рад погрузиться в такую серьезную, глубокую историю вместе с режиссером Флюзой Фархшатовой. Сериал «Комплекс бога» расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности, и все это на фоне улиц сытой и усталой Москвы, с ее успешными циничными жителями – разочарованными романтиками. Все они живут в предчувствии какой-то необъяснимой глобальной катастрофы, которая случится внутри каждого героя. Надеюсь, зритель, посмотрев наш сериал, в первую очередь задумается о себе, о своей жизни, взглядах и выборе», – отмечает актер Кирилл Кяро.
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«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля фотографии
«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля фотографии
«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля фотографии
«Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым выйдет 3 февраля фотографии
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