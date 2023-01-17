Ассоциация продюсеров кино и телевидения отказалась от вручения индивидуальных наград



фото: Пресс-служба АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в 2023 году не будет вручать индивидуальные награды, а отметит только коллективный вклад в создание проектов, выбрав лучшие из них, сообщает пресс-служба АПКиТ.Премия АПКиТ была единственной в России наградой, которая отмечала не только режиссеров и актеров отечественных сериалов, но и звукорежиссеров, операторов, монтажеров и даже кастинг-директоров. Изменения этого года связаны с тем, что в этот раз премия будет вручаться по итогам прошедших двух лет, так как в 2022-м церемония так и не состоялась.При этом проекты 2022-го (в лонг-лист вошеш 201 проект) будут отмечены в 11 номинациях, а вот список 2021 года уплотнили всего до шести номинаций, без разделения на онлайн и ТВ-проекты, для награждения рассматриваются 140 проектов.Лидером 2021 года по количеству поданных заявок оказался канал НТВ, заявивший 15 проектов в категории «лучший сериал» (5-24 серии) и еще три – в блоке «лучший мини-сериал» (1-4 серии). По девять проектов представили телеканалы «Россия» и «Dомашний», а также онлайн-кинотеатры КиноПоиск и KION. Восемь потенциальных номинантов у PREMIER, по семь – у Первого канала и START.По итогам 2022 года больше всего заявок на премию отправил онлайн-кинотеатр PREMIER (23), далее с большим отрывом идут KION (17), НТВ (16), Первый канал (15), КиноПоиск и Okko (по 14) и канал «Dомашний» (13).Обладатели премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут названы в марте.